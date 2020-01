Vier kindjes zien levenslicht in Jan Yperman Ziekenhuis op nieuwjaarsdag Laurie Bailliu

01 januari 2020

Het werd een drukke 1 januari in het Jan Yperman Ziekenhuis. Er werden maar liefst 4 baby's geboren.

Het waren trouwens vier meisjes die het levenslicht zagen op nieuwjaarsdag.

Hailey

Het eerste nieuwjaarskindje werd Hailey Vanhee, dochter van Stephanie Debleu (27) en Bono Vanhee (36) uit Wervik. Ze werd om 9.10 uur geboren en is het tweede kindje voor Stephanie en het eerste kind van Bono. Het meisje weegt 4,390 kg en meet 53 cm. “Normaal moest ze op 22 december geboren worden. We hadden plannen gemaakt op nieuwjaarsavond, maar dat is dus anders gelopen. Maandagavond begonnen de weeën en dinsdagnacht zijn we uiteindelijk naar het ziekenhuis gekomen”, zegt mama Stephanie.

Mira

Om 9.41 uur slaakte Mira Depoorter haar eerste kreetje. Mira is het eerste kindje van Jolien Gheldof (25) en Dries Depoorter (28) uit Passendale. “Mira moest normaal op 23 december geboren worden. Van een bijna kerstkindje naar een nieuwjaarskindje dus”, zegt papa Dries. “Onze familie had gedacht dat ze op Kerstmis zou geboren worden, maar daarna werd gehoopt op een nieuwjaarskindje. We hebben nog nieuwjaar gevierd met vrienden en daarna nog kort in bed kunnen kruipen. Om 5.20 uur zijn we naar het ziekenhuis gekomen en enkele uren later was Mira geboren. Het is heel vlot gegaan.” Mira weegt 3,600 kg en meet 50,5 centimeter.

Fleur

Fleur werd om 11.51 uur geboren. Het meisje is 48 cm groot en weegt 3 kg. Ze is het eerste kindje van Delphine Demuynck (37) en Jonathan Viaene (34) uit Geluwe. “Maandagavond is mijn water gebroken, dus het is een lange bevalling geworden. Eigenlijk moest Fleur op 4 januari geboren worden, maar nu is ze er dus al. We zijn uiteraard heel erg blij dat ze er is. Iedereen reageert heel enthousiast om dit leuke nieuws en het is natuurlijk ook wel iets speciaals”, zeggen Jonathan en Delphine. “Heel veel complimenten voor vroedman Geert die ons zo goed geholpen heeft. Prachtig werk.”

De ouders van het vierde kindje wensten niet in de krant te komen.