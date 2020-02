Vier Iraniërs in cel na ontdekking drie cannabisplantages LSI

21 februari 2020

19u30

In Ieper zijn vier Iraniërs uit Ieper, Herselt en Hasselt aangehouden na de ontdekking van drie cannabisplantages. De raadkamer verlengde vrijdag hun aanhouding met een maand.

Na verschillende huiszoekingen in Kortrijk, Herselt en Peer konden drie plantages opgerold worden. De plantage in Peer was nog in opbouw maar zowel in Kortrijk als in Herselt waren plantages met verschillende kweekruimtes aanwezig. Over hoeveel plantjes het precies gaat, is nog niet duidelijk. Maandag vlogen de vier Iraniërs achter de tralies. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken of ze alleen handelden of in opdracht van anderen en hoeveel keer ze al geoogst hadden.