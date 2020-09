Vier gastregisseurs verrassen tijdens nieuw theaterseizoen Kunstkring Richten Christophe Maertens

18 september 2020

10u31 1 Ieper De Ieperse Kunstkring Richten brengt in het najaar vier theaterstukken van vier verschillende gastregisseurs. Dat zijn Bart Cafmeyer, Frank Degruyter, Walter De Groote en Dirk Clement. Benieuwd wat zij uit hun hoed toveren? Wij lichten een tipje van de sluier.

“Door corona hebben wij de start van ons seizoen uitgesteld tot nu”, zegt Ann Merlevede, voorzitter van de Ieperse Kunstkring Richten. “Begin deze maand konden we gelukkig nog enkele keren het stuk ‘Deernis’ brengen in de schouwburg, maar we gooien het voor de rest van het seizoen over een andere boeg.” Kunstkring Richten wijkt uit naar de bovenverdieping van horecazaak Depot in Ieper. Daar mogen gast-regisseurs hun ding doen. “Het zijn mensen die toch al wat hebben bewezen. Op die manier laten we ons publiek niet in de kou staan”, aldus de voorzitter.

Jules Seynaeve

Bart Cafmeyer, gekend als regisseur van de Kattenstoet, is één van de uitverkorenen. “Ik kreeg de opdracht een theaterstuk te schrijven over de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog”, zegt Bart. “Aanvankelijk vroeg ik mij af wat daar nu over te vertellen valt. Maar uit veel historisch materiaal kon Stefan Vancraeynest het verhaal van Jules Seynaeve destilleren, die de wederopbouw van dichtbij meemaakte. ‘t Was ol weg is een mooi verhaal geworden dat past in deze coronatijd. Ik heb er Kobe Sercu bijgehaald, een goede muzikant. Hij brengt tussen mijn vertelsels door liedjes over verlies en verdriet, maar ook over opstaan en weer doorgaan.” Speeldata: 18 oktober en 25 oktober.

Frank Degruyter brengt het stuk Grimmlachen, over de sprookjes van Grimm. “Hij legt de laagjes onder de opgekuiste sprookjes bloot”, ”, zegt bestuurslid Katrien Decapmaker. “Frank vertelt het op zo’n manier dat je in de verhalen onze wereld en onze tijd herkent. Het wordt een grimmige voorstelling!” Speeldatum: 8 november.

Onder het motto ‘Elk zijn God en ik de mijne’ neemt Walter De Groote in ‘Godver...’ het publiek mee naar zijn denkwereld als anti-theïst (een anti-theïst meent dat geloof schadelijk is, nvdr.). “Hij vertelt alles op een licht filosofische manier, met humor, maar zijn voorstelling geeft vooral stof tot nadenken”, aldus Katrien Decapmaker. “Tegen de schenen schoppen doet hij slechts lichtjes, want nadien wil hij tussen pot en pint verder discussiëren, ook met meneer pastoor.” Speeldatum: 22 november.

Franse liedjes

Spelend lid bij Richten Dirk Clement brengt iets op de Ieperse planken. Het regisseren is Dirk niet onbekend, maar met ‘Op zijn Frans’ is het de eerste keer dat hij dat bij ‘zijn’ Richten doet. “Op zijn Frans is een work in progress”, klinkt het. “Ik droomde er vroeger van om met een gitaar op een podium te staan en had ooit een groep. In deze voorstelling zing ik ook even mee, maar ik concentreer mij vooral op het vertellen tussen de liedjes door. Het muzikale luik laat ik over aan Johan Bulckaert. Johan is een Waal uit Moeskroen. Hij zal twaalf liedjes spelen uit het Franse repertoire. Brel zit ertussen, maar ook minder bekenden. Ik zoek verhalen die tussen de songs passen. Soms weemoedig, soms grappig, maar altijd met hoop.” Speeldata: 6 december en 13 december.

De Ieperse Kunstkring Richten bestaat al meer dan 70 jaar en heeft nog steeds de missie cultuur uit te dragen naar de volgende generatie. De geschiedenis van de Kunstkring is rijk gevuld en beperkt zich niet enkel tot theater. Ook andere disciplines kwamen aan bod. Wie een plaatsje wil reserveren voor bovenstaande theaterstukken stuurt een mailtje naar regisseursopdeplanken@gmail.com. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt tot 50, alles coronaproof.