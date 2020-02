Vier carnaval in Bellewaerde Aquapark met Koning Leeuw Christophe Maertens

18 februari 2020

14u09 1 Ieper In de krokusvakantie kun je met heel het gezin carnaval vieren in Bellewaerde. “Vanaf woensdag 19 februari tot en met zondag 1 maart zorgen allerlei kleurrijke decoraties en animaties voor een feestelijke sfeer in Bellewaerde Aquapark”, zegt directeur Stefaan Lemey.

Kleurrijke ballonnen, maskers en pluimen zorgen voor een feestelijke sfeer in Bellewaerde Aquapark tijdens de krokusvakantie. Dagelijks is er ook extra animatie, zoals een ballonnenkunstenaar, hoepeldanseres, clown,... Alles om er een onvergetelijk bezoek van te maken. De kinderen kunnen ook met Koning Leeuw, de mascotte van Bellewaerde, op de foto. Die is dagelijks aanwezig van 14 tot 17.30 uur. Op vrijdag 21 en 28 februari wordt de ontmoeting verplaatst naar 18.30 uur. Meer info op aquapark.bellewaerde.be.