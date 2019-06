VIDEO. Yper Museum toont met ‘Graven in de Stad’ acht eeuwen Ieperse geschiedenis Christophe Maertens

14 juni 2019

19u17 2 Ieper Het Yper Museum lanceert met ‘Graven in de Stad’ een jaar na haar opening een eerste tijdelijke tentoonstelling. Daarin zijn enkele mooie vondsten te zien uit het archeologisch onderzoek van de Sint-Niklaasparochie, die in het centrum van de stad werd blootgelegd. “We tonen acht eeuwen Ieperse geschiedenis.”

In de tentoonstelling komt een deel van de vondsten aan bod die werden bovengehaald bij het archeologische onderzoek van de oude Sint-Niklaasparochie. “Dat is niet zo vanzelfsprekend”, zegt Sandrin Coorevits van het Yper Museum. “De opgravingen zijn namelijk nog maar van vorig jaar achter de rug. Het duurt normaal veel langer voor Onroerend Erfgoed archeologische vondsten kan vrijgeven omwille van het onderzoek. Maar hier hebben ze een grote inspanning gedaan om stukken in bruikleen te kunnen geven.” De tijdelijke expo is onderverdeeld in vier thema’s: kerk, bewoning, abdij en Sint-Niklaas. “De bezoeker wordt rondgeleid door acht eeuwen Ieperse geschiedenis”, legt Sandrin uit. “Vandaag ligt de Sint-Niklaasparochie in de stad, maar in de twaalfde eeuw was het de eerste plek op de westeroever waar mensen zich vestigden. Bij de eerste kerk die gebouwd werd, was ook een kerkhof. Archeologen hebben er 1.200 lichamen opgegraven.”

3D-model

In het eerste deel van ‘Graven in de Stad’ is een van de skeletten te zien. “Op de menselijke resten moet nog heel wat onderzoek gebeuren”, weet archeoloog Jan Decorte. “Met de resultaten daarvan zouden we veel kunnen afleiden, bijvoorbeeld wat de mensen in die tijd aten. En waren ze rijk of arm? Met hulp van een van de skeletten willen we een 3D-model maken van een Ieperling die toen leefde.”

Maar in de tentoonstelling zijn niet alleen menselijke resten te zien, er ligt ook een schedel van een kat. “In de Kattenstad moesten we dat toch kunnen tonen”, knipoogt Sandrin.

Manchetknoop

Daarnaast krijgt de bezoeker potten en pannen, wand- en vloertegels tot loodtinnen insignes te zien. “Met de verschillende vondsten kunnen we ons een beeld vormen van wie in de wijk woonde”, zeggen de organisatoren.

In het laatste deel van de expo wordt uitleg gegeven over het werk van archeologen. “Hoe gaan zij te werk en wat gebeurt er zoal naast zo’n opgraving”, verduidelijkt Sandrin Coorevits. “Voordat de bezoeker de zaal verlaat, mag hij nog een kaartje invullen. Daarop mag hij schrijven wat er van hem over vijfhonderd jaar zou mogen gevonden worden.”

Enkele museummedewerkers schreven al iets neer op een kaartje. Op een daarvan staat te lezen: “Mijn manchetknoop, waaruit zal blijken dat niet iedereen in 2019 in training of T-shirt gekleed ging.”

Zoek de lepel

Aan de tentoonstelling is ook een wedstrijd verbonden: ‘Zoek de lepel van bisschop Robbles’. “In een promofilmpje laten we de geestelijke ‘Bernard’ van de abdij uit de Sint-Niklaasparochie een oproep doen”, legt Coorevits uit. “Bezoekers moeten helpen zoeken naar de verdwenen lepel. Met het wedstrijdformulier ga je in de expo op zoek naar coördinaten. Pas op de laatste dag van de expo, 6 oktober, krijg je de ultieme tip via sociale media. Alleen met die info kun je de lepel vinden. Ga dus niet zomaar overal in de stad putten gaan graven", lacht Sandrin.” De vinder van de lepel krijgt vijftien tickets voor het nieuwe Bellewaerde Aquapark. De tentoonstelling loopt van 15 juni tot en met 6 oktober in de Goliathzaal van het Yper Museum. De inkom is gratis.