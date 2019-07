VIDEO. Wanneer smossen toegelaten is... Baby’s en Yper Museum vieren samen hun eerste verjaardag met taart Christophe Maertens

03 juli 2019

19u15 8 Ieper Het Yper Museum, dat vorig jaar bij de opening de trotse meter werd van zes baby's, heeft samen met die kindjes zijn eerste verjaardag gevierd. Een stukje taart mocht uiteraard niet ontbreken en voor een keer was ook ‘smossen’ toegelaten. Ondertussen blijkt het ook heel goed te gaan met het museum.

“Bij de opening van ons museum hebben we een pact voor het leven gesloten met zes baby’s die rond die periode werden geboren”, legt coördinator Sandrin Coorevits van het museum uit. “Tijdens de openingsplechtigheid op 1 juli was Nore al geboren, Sem, Pixie, Lena, Otto en Kasper zaten toen nog in de buik van hun mama.”

Mémé Museum

Het museum wil de kinderen hun hele leven volgen. De zes jongens en meisjes schenken jaarlijks een voorwerp uit hun leven aan het museum en krijgen in ruil een geschenkje. Met het project ‘Mémé Museum’ wil het Yper Museum de geschiedenis van de Westhoek op een originele manier bewaren. “Het is een duurzame en originele manier van hedendaagse collectiewerving en een voorbeeld van participatie: we bewaren tastbare sporen van wat het betekent om in de Westhoek op te groeien in de 21ste eeuw”, verduidelijkt Coorevits.

De zes kinderen werden nu uitgenodigd om samen met het museum hun eerste verjaardag te vieren. Taart kon daarbij uiteraard niet ontbreken. Kasper, zoontje van Simon Fonteyne en Zarah Demeurie uit Westouter, is een van de zes metekindjes. “De mensen van de dienst Gynaecologie van het Jan Ypermanziekenhuis hadden ons bij de geboorte van ons kindje op de hoogte gebracht van het initiatief”, zei Zarah een jaar geleden bij het geboortefeestje. “We vonden het wel een leuk idee. We schonken nu al het geboortekaartje en doopsuiker aan het museum. We zien wel hoe het verder loopt.”

Schatkist

Een jaar later komen Zarah en Kasper mee aan tafel schuiven voor een stukje taart. “Op het feestje vorig jaar kregen we een schatkist mee om spulletjes van Kasper in te bewaren”, zegt Zarah. “Ik heb er ondertussen zijn eerste fopspeen en zijn mutsje ingestopt. Ondertussen werden we uitgenodigd om het Yper Museum te bezoeken en kregen we met Kerstmis een geschenkje. Ik heb ook de andere deelnemers aan het project wat beter leren kennen. Ik denk wel dat het alle kansen heeft om te slagen. En de taart? Die heeft echt gesmaakt.”

Verwachtingen ingelost

Het blijkt ondertussen goed te gaan met het museum. “We kregen het eerste jaar 26.000 bezoekers over de vloer. Wetende dat een regionaal ingedeeld museum jaarlijks minstens 15.000 bezoekers moet hebben, voldoet dit ruimschoots aan de verwachtingen. Uit de bezoekersanalyse weten we dat de grootste groep individuele bezoekers zijn. Ongeveer veertig procent combineert het bezoek met het In Flanders Fields Museum.”

Het Yper Museum zorgde de voorbije jaren voor een gevarieerd aanbod voor scholen en families, de belangrijkste doelgroep. Daarnaast realiseerde het museum een paar opmerkelijke projecten, zoals de tentoonstelling ‘Graven in de Stad’, waarbij het museum archeologische objecten exposeert. In het najaar krijgt de Vlaamse cabaretier Gerard Vermeersch een eerbetoon. In 2020 belicht het museum met het project ‘herSTELLINGEN. Terugkeer van het socio-culturele leven in Ieper en de Westhoek’ dan weer hoe de samenleving in de Westhoek veranderd en ontwricht is, maar zich snel verenigt en herpakt.