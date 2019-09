VIDEO. Tweehonderd lopers wagen zich aan Flemish Beer Run LBR

29 september 2019

17u17 0 Ieper De ludieke Flemish Beer Run trok op zondag 29 september door de straten van Elverdinge en Vlamertinge. “Het slechte weer speelde ons wel wat parten, maar iedereen heeft zich uitstekend geamuseerd.”

De derde editie van de Flemish Beer Run vond afgelopen zondag voor het eerst plaats in Elverdinge. Lopen of wandelen en bierproeven staat nog steeds centraal. “Tweehonderd deelnemers stonden paraat om te starten. We hadden gehoopt op meer deelnemers, maar het slechte weer speelt ons wat parten”, zegt Pascal Demuynck van de organiserende loopclub De Stresskikkers. Langs het parcours ontdekten de deelnemers zes proefstandjes. “Op iedere stopplaats was er bier, water, sportdrank, hapjes en muziek voorzien. “We liepen in en rond Elverdinge-Boezinge met passages in het kasteel, het rusthuis, de Galgebossen en de plaatselijke cafés. Onze hoofdsponsor Leroy Breweries zette voor de gelegenheid ook de deuren open. De deelnemers liepen deze editie door de brouwerij.”

Heel wat verklede deelnemers stonden aan de start. Hieronder kan je het startschot zien. “Dit jaar kozen we als thema disco. Verklede personen of groepen konden opnieuw hun gewicht in bier winnen”, vertelt Pascal. “Op zes proefstandjes konden de deelnemers diverse dieren ontdekken. Alle bieren werden geleverd door onze hoofdsponsor Leroy Breweries. Cuvée Rouge, Kapittel blond of bruin, Poperings Hommelbier, Kapittel Abt, Watou’s witbier en Cuvée Watou. Cuvée Rouge kon voor de eerste keer geproefd worden. Kapittel Abt is een lekker amberkleurig biertje. Onze hoofdsponsor Leroy Breweries zette voor de gelegenheid ook de deuren open. De deelnemers liepen deze editie door de brouwerij.”

Een enthousiaste groep van loopclub C-Runners uit De Haan waren ook dit jaar van de partij. “Dit is onze derde editie en het blijft even leuk. Het is dit jaar ook een ander parcours en andere bieren. Het is ook lekker bier, maar we houden het verstandig. Na de loop halen we de schade in”, lacht de groep. “De organisatie is enorm goed en ook de thema’s zijn tof. Dominique maakte onze kostuums, maar door rugproblemen kan ze niet meelopen. Bedankt Dominique!”