VIDEO: Tientallen motorrijders present op begrafenis van Kurt Naeye VHS

10 juli 2019

14u58 0 Ieper In Congo hebben vele tientallen mensen afscheid genomen van Kurt Naeye (50). De uitgeweken Ieperling overleed vorige week woensdag onverwacht aan de gevolgen van hersenmalaria. Heel wat mensen die de passie voor motorrijden deelden met Kurt Naeye, waren bij de begrafenis aanwezig.

Kurt Naeye, een bijzonder gekend figuur in Ieper (waar hij lang geleden nog als technicus werkte in dienst van de stad), overleed in Kinshasa. De man woont al lang in Congo en had er ook al een hele tijd een partner, Sylvie Nkuta Makumbuila. Zijn overlijden zorgde ginds maar ook hier in Ieper voor verslagenheid. Omdat de man zijn hart verpand had aan Afrika, werd hij ook daar begraven. Dat gebeurde zondagnamiddag. Een gemotoriseerde agent reed voor de lijkwagen naar de begraafplaats, gevolgd door tientallen motorrijders. Naeye was immers zelf ook een fervent motorrijder en onder meer lid van de Club Motards de Kinshasa. Op die manier maakte hij veel vrienden. Zij brachten hem een ultiem eerbetoon en betuigden ook hun medeleven aan Sylvie Nkuta Makumbuila, de partner van Kurt Naeye. Na een korte plechtigheid, op de tonen van het lied ‘Les yeux de ma mère’ van Arno, werd hij ten grave gedragen.