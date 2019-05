VIDEO. Rusthuis en school voeren samen actie voor verkeersveiligheid

Christophe Maertens

23 mei 2019

16u56 3 Ieper Leerlingen van het derde leerjaar van de Sint-Jozefschool en bewoners van rusthuis Huize Sint-Jozef hebben donderdag een actie gehouden voor een veiligere Meenseweg in Ieper. Vooral de smalle voetpaden en het gebrek aan een zebrapad zijn een doorn in het oog.

“We willen vooral dat automobilisten de snelheidsbeperking respecteren”, zegt Valerie Pattyn, kwaliteitscoördinator in het rusthuis. “Daarnaast is een extra zebrapad aan het Koerierpad een must. Veel van onze mensen die in een assistentiewoning leven, doen boodschappen in het warenhuis aan de andere kant van de straat. Om veilig te kunnen oversteken, moeten ze al een heel eind veder om een zebrapad te vinden. Ze riskeren het dan maar om zo de straat over te steken, wat natuurlijk gevaarlijk is. Ook het voetpad aan de begraafplaats is heel smal. Daar staat een verkeersbord en op die plaats kan je niet passeren met een rolstoel.”

De school Sint-Jozef kaartte de verkeerssituatie al eerder aan. “Ook voor ons is een extra zebrapad essentieel. Het stadsbestuur weet van onze zorgen en is er ook mee bezig”, zegt leerkracht Nick Decroix. “Wat er precies zal gebeuren, weet ik niet. Het is trouwens niet alleen het stadsbestuur dat actie moet ondernemen. Het gaat hier om een gewestweg, wat wil zeggen dat ook de hogere instantie iets moet doen.” De leerlingen vouwden donderdag een zebrapad uit om de straat te kunnen oversteken.