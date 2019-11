VIDEO. Massa kinderen verwelkomen Sint -Maarten LBR

10 november 2019

20u58 0 Ieper Een massa kinderen stond zondagavond te wachten op de Sint en zijn pieten. Ook dit jaar kwam de Sint weer met de boot toe.

Naar jaarlijkse gewoonte stonden opnieuw heel wat Sint-Maartensvieringen in Ieper, Poperinge en hun deelgemeenten op de agenda. Zondagavond arriveerde Sint-Maarten weer per boot in Ieper. Een massa volk stond de Goedheiligman op te wachten. Met een verlichte biet, lantaarn of vlaggetje in de hand stonden de kinderen paraat. Het wachten werd opgevrolijkt door Sint-Maarten zijn helpers, een fanfare en dansers. Na zijn aankomst volgde de traditionele Sint-Maartensstoet naar de Grote Markt. De Sint deelde samen met zijn pieten van snoep uit in de kerk die zijn naam draagt: de Sint-Maartenskathedraal. Ook in Roesbrugge, deelgemeente van Poperinge, bracht Sint-Maarten een bezoek. Hij arriveerde per boot aan de brug van de IJzer.