VIDEO. “Kijk, kinderen, deze vissen zwemmen in het Kanaal Ieper-Komen” Christophe Maertens

04 juni 2019

15u46 3 Ieper In Ieper hebben dinsdag leerlingen uit het lager onderwijs kennis gemaakt met het visbestand in het Kanaal Ieper-Komen. “Veel jongeren hebben er geen benul wat er allemaal in onze wateren zwemt.”

“Weet iemand of de paling in dit water is geboren?” Die vraag stelde visserijbioloog Alain Dillen aan leerlingen van het 5de leerjaar van de lagere school Capucienen in Ieper. De kinderen woonden dinsdag een visdemonstratie bij aan het Kanaal Ieper-Komen, georganiseerd door Natuur en Bos samen met de Provinciale Visserijcommissie en het provinciaal centrum voor Milieuonderzoek. “Aan de Ieperse basisscholen werd gevraagd enkele klassen te selecteren die ter plaatse konden komen”, aldus Gudrun Jooren van Natuur en Bos. “De leerlingen konden aan de waterkant kijken welke vissen er zoal in het Kanaal Ieper-Komen zwemmen. Veel van hen hebben daar immers geen benul van.” Lerares Annelies Decrock van lagere school Capucienen kan dat deels bevestigen. “Enkele leerlingen doen aan hengelsport en zijn op die manier wel wat beter op de hoogte.” De juf liet zich niet onbetuigd, want ze slaagde er als enige in een paling te grijpen uit een ton met water. De kinderen kregen daarbij van visserijbioloog Alain Dillen een woordje uitleg over het gladde beestje.

“Twee tot drie jaar geleden werd het kanaal hier geruimd”, zegt Valentijn Despeghel, schepen in Ieper en zelf visser. “We hebben toen heel wat vissen uit het slib gehaald die dan later werden teruggezet. Een mooi voorbeeld is een zeelt die we nu hebben gevangen. De vis is sindsdien tien tot vijftien centimeter groter gegroeid. Dat wil zeggen dat de conditie van het water goed is.” In het Kanaal Ieper-Komen zit ondertussen heel wat vis: onder meer voorn, snoek, zeelt en blei. “Hier vond de laatste jeugdhengelinitiatie plaats en het was een succes. Er zijn plannen om twee vissteigers aan te leggen en dit deel langs de Hommelhofstraat te verfraaien met banken en groen.”

Naast het kanaal kan in Ieper ook in Zillebekevijver, Dikkebusvijver, Kanaal Ieper-IJzer en de Vestingen een hengel worden uitgeworpen. “Hoewel de waterkwaliteit overal wel verbeterd, is het niet zo dat op al die plaatsen het visbestand optimaal is. Zo is het voor ons een raadsel waarom er aan de Vestingen steeds minder vis wordt gevangen”, aldus Valentijn. “Wellicht is de oorzaak daarvan een samenloop van omstandigheden. Onder meer een gebrek aan schaduwplekken kan mee aan de basis liggen.”

En om op de vraag uit het begin van dit artikel te antwoorden: de paling wordt niet in Ieper geboren. “De vissen zien het levenslicht in de Sargassozee en trekken dan naar onze contreien”, weet Despeghel. “Het gaat evenwel niet goed met het palingbestand. Er zijn gewoon te veel vismigratieknelpunten, zoals sluizen.”