VIDEO. Iepers burgemeester Emmily Talpe brengt zoontje mee naar stembus Christophe Maertens

26 mei 2019

12u24 10 Ieper Een heel ontspannende ogende Emmily Talpe (Open Vld) heeft in Ieper haar stem uitgebracht. Ze deed dat in gezelschap van haar zoontje en haar partner.

De Ieperse burgemeester bracht haar stem uit in de lokalen van dé Academie aan de Capucienenstraat in Ieper. Even voor 11 uur daagde ze samen met haar zoontje en haar partner om haar stem uit te brengen. Ze nam daarbij de tijd om haar stadsgenoten een goedendag te zeggen.

Talpe staat op de tweede plaats op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement voor haar partij. Bart Tommelein is lijstrekker. Op drie staat Mercedes van Volcem uit Brugge en op vier Franceso Vanderjeugd, de burgemeester van Staden. “Door mijn ervaring als Vlaams parlementslid, besef ik goed hoe belangrijk het is voor een stad – maar ook voor de ruime regio – om een vertegenwoordiger te hebben in het parlement”, zei Emmily in een eerder persbericht. “Zeker op Vlaams niveau komen heel wat dossiers aan bod die regionaal gebonden zijn. Denk maar aan de discussie over de missing link tussen Ieper en de Westkust of de gevolgen van de betonstop voor onze streek. Net daarom is de combinatie van het burgemeesterschap met een zetel in het Vlaams parlement een troef. Beide functies versterken elkaar. Enerzijds kan je als burgemeester in het Vlaams parlement de regionale belangen gaan verdedigen, en anderzijds kan je als Vlaams volksvertegenwoordiger terugvallen op de dagdagelijkse realiteit waarmee je in je thuisstad geconfronteerd wordt. Ik ben nu ondertussen twee maand burgemeester van Ieper, en doe het enorm graag. Ik zal mij onverminderd blijven inzetten. Een zetel in het Vlaams parlement zou natuurlijk extra tijd in beslag nemen, maar daar zie ik geen probleem. Het is vooral een kwestie van hard werken, maar dat ben ik gewoon.”

Ondertussen zijn in Ieper nog geen problemen gemeld in verband met de verkiezingen. Het AC Auris was deze morgen nog open voor mensen die geen oproepbrief hadden ontvangen. Er kon een duplicaat worden opgehaald.