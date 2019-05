VIDEO. Ieperling bezorgt beeldje ComingWorldRememberMe aan kleinzoon Britse gesneuvelde soldaat: “Dit project draaide rond mensen verbinden met elkaar” Christophe Maertens

22 mei 2019

10u48 0 Ieper Een beeldje uit het WO I-beeldjesproject ComingWorldRememberMe heeft dankzij Ieperling Youri Van Miegroet zijn weg gevonden naar de Brit Robert Wickington, wiens grootvader George Wickington gesneuveld is tijdens de Eerste Wereldoorlog. “De bedoeling van het project was mensen in verbinding brengen met elkaar en dit is daar een mooi voorbeeld van”, zegt Youri Van Miegroet, die zelf op zoek ging naar familie van de gesneuvelde soldaat.

Youri Van Miegroet, een veertiger uit Ieper, werkte als vrijwilliger mee aan het WO I-beeldjesproject ComingWorldRememberMe in provinciaal domein De Palingbeek in Ieper. “Ik moest mensen helpen bij het maken van de beeldjes. Daarnaast hielp ik mee toezicht houden op de site”, legt de Ieperling uit. Wie vrijwillig meewerkte aan CWRM werd ambassadeur van het project en kreeg een beeldje dat gelinkt was aan iemand op de namenlijst van oorlogsslachtoffers in het In Flanders Fields Museum. Toen Youri zijn naam intikte, kreeg hij ene Georges Wickington als connectie. “Dat bleek een militair uit het Britse Essex te zijn. Hij was op 21-jarige leeftijd naar hier gekomen om te vechten, net nadat hij zijn zoontje zag gedoopt”, weet Youri. “Hij heeft maar enkele maanden stand gehouden. In november 1917 is hij gesneuveld aan verwondingen die hij opgelopen had tijdens de ‘The battle of the Meninroad’” Die slag was een deel van de Derde slag om Ieper en eindigde op 25 september 1917 met een Britse overwinning.

Databanken

Youri raakte gefascineerd door het verhaal van George en bezocht zijn graf op het Tyne Cot Cemetery in Passendale. Daarna begon hij een zoektocht naar familie van de soldaat. “Ik wist van welk dorp hij afkomstig was in Engeland, want die info stond in de namenlijst. Via Facebook kwam ik in contact met een vrouw uit het dorp. Zij was toevallig net een stamboek aan het samenstellen. Zo had ze toegang tot heel wat databanken. We hebben samen verder gezocht en vonden Robert, een kleinzoon van George. Ik heb de man opgebeld en deed mijn verhaal. Ik zei dat ik hem het beeldje gelinkt aan zijn grootvader wilde schenken. Hij was aanvankelijk wat terughoudend. Ik stuurde daarop enkele foto’s door met wat info. Toen Robert me terugbelde was hij gerustgesteld.”

Vespaclub

Vrienden van Youri hebben het beeldje naar Robert gebracht. “Ik had het zelf graag bezorgd, maar ik kon in korte tijd niet in Engeland raken”, gaat Youri verder. “Ik deed daarom een beroep op een vriend. Ik rijd met een Vespa en een paar jaar geleden kwam ik in contact met Engelse Vesparijders van de Vespa Club Branch 131 uit Hertfordshire. Ik raakte goed bevriend met voorzitter Garry Bradford. Hij heeft uiteindelijk het beeldje naar Robert gebracht. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen. Het hele opzet van het herdenkingsproject was mensen in verbinding brengen met elkaar en dit is daar toch een mooi voorbeeld van.” Ondertussen blijft Youri zoek naar familie van een Duits oorlogsslachtoffer.