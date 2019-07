VIDEO: Duo Patrick en Bernard als helden verwelkomt na ‘Peking to Paris’ LBR

07 juli 2019

00u05 0 Ieper De rally Peking-Parijs is unieke rally en de langste race ter wereld voor oude wagens. Zaterdagnamiddag hield de rally halt in Ieper. Ook Patrick Debusseré uit Gits en Bernard Vereenooghe uit Roeselare waagden zich aan de race. De twee boezemvrienden werden als helden onthaald op de Grote Markt in Ieper.

In 36 dagen doorkruisten Patrick Debusseré uit Gits en Bernard Vereenooghe uit Roeselare 11 landen. Ze reden bijna 15.000 kilometer tijdens hun deelname aan de rally ‘Peking to Paris’. Zaterdagnamiddag arriveerden de deelnemers in Ieper voor hun laatste overnachting om zondagmorgen door te rijden naar Parijs. Het duo Patrick en Bernard werden onthaald als echte helden. “De ontlading is groot. Samen hadden we het idee om deel te nemen aan dit avontuur, maar al vlug werd het duidelijk dat de competitie groot is. Het zijn 35 harde dagen geweest”, zegt het duo. Met hun Dodge Roadster ‘Polly’ uit 1933 reden ze bijna 15.000 kilometer.

“Het werd zwaarder dan verwacht, maar we hebben zeer snel geleerd. We hebben op elk gebied moeten bijsturen, maar het is ons gelukt. Ons vriendschap blijft daar is geen twijfel over mogelijk. Er is meer nodig dan 35 dagen om een 30 jaar durende vriendschap kwijt te spelen.” Voor de laatste overnachting sliepen Bernard en Patrick nog een laatste keer samen. “We zouden kunnen naar huis gaan, maar dat doen we niet. We slapen nog één keer samen en gaan dan richting Parijs.”