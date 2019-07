VIDEO. Aquapark Bellewaerde kent meteen een spetterende start Christophe Maertens

01 juli 2019

18u33 7 Ieper De eerste dag van Bellewaerde Aquapark bleek een schot in de roos. De bezoekers die wij om hun mening vroegen waren allemaal positief. Opvallend was dat er heel wat waterratten van buiten onze regio de weg vonden naar het park. “Het is heel modern en dat vind ik heel fijn. Ik zou zeker nog terugkomen.”

Maandag opende het nieuwe waterpark van Bellewaerde de deuren. Of het mooie weer er voor iets tussen zat, weten we niet, maar in ieder geval vond al direct nogal wat volk de weg naar het waterparadijs.

Bart Verbeelen en zijn dochtertje Lily Rose (10) wonen in Kampenhout, maar zijn op vakantie in De Haan. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om een dagje naar Bellewaerde te komen. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik aangenaam verrast ben”, zegt Bart. “Mijn eerste indruk was dat het allemaal wat klein was langs de buitenzijde, maar binnenin is alles heel ingenieus ingeplant. We zijn grote fans van aquaparken en bezoeken er zowel in binnen- en buitenland. Het is daarom dat we op de eerste dag naar Ieper zijn afgezakt. Er zijn in het zwembad heel veel elementen die je misschien elders ook vindt, maar alles hangt hier op een leuke manier aan elkaar. De ingangsprijs is heel democratisch. Je kan iets eten en er is een ligweide. Ik denk dat je er wel een hele dag kan vertoeven. Als we nog eens in de buurt zijn, dan komen we zeker nog eens terug”, aldus Bart en Lily Rose, die nog een weekje vakantie aan zee voor de boeg hebben.

Tsjaka, een vzw die sportkampen organiseert, uit Ronse maakte van de gelegenheid gebruik om een groep van 37 kinderen en drie monitoren een dagje waterplezier te bezorgen.

“Het was superleuk”, zegt Max Thijs (13) uit Bevel bij Lier. “We zijn op kamp en doen eigenlijk een waterpretparksafari. Vandaag was de eerste stop, maar het is de bedoeling dat we alle Belgische waterparken bezoeken. Bellewaerde was een hele leuke ervaring, vooral de glijbanen zijn echt top. Het is een heel modern aquapark en dat vind ik heel fijn. Ik zou zeker nog terugkomen”, aldus de tiener.

Guillaume Mocquet (23) uit Komen was vroeger werkzaam in Bellewaerde als attractiebediener, maar toen hij hoorde dat er een aquapark openging, schoolde hij zich om tot redder. “Het is vandaag niet de eerste dag dat we als redder werken, maar het is wel de eerste dag voor de bezoekers. Tot nu verliep alles zonder problemen”, weet Guillaume. De man moet wel toegeven dat het met 35 graden warm is om te werken. “Mijn taak is de mensen rond mij in de gaten te houden en een oogje te werpen op de camerabeelden. Tot nu kreeg ik nog niet veel vragen van de bezoekers. Nu en dan zien mensen een infobord niet meteen, maar het valt allemaal wel mee.”

Directeur Stefaan Lemey is tevreden met de startdag. “Net voor we de deuren openden stond er een wachtrij van zo’n 100 mensen”, zegt de directeur. “Dat was een goed teken. We zijn al drie weken aan het proefdraaien, alles was gekeurd en getest. Op zich kon er niet veel fout lopen, maar er was bij iedereen een gezonde stress.” Rond 14.30 uur zat het park aan zo’n 600 tot 700 bezoekers. “En er komen er nog altijd bij. We zien toch dat de mensen het appreciëren en ons spontaan aanspreken.”

“We probeerden een uniek aquapark te maken die zijn gelijke niet heeft”, vervolgt de directeur. “Er is heel veel echt groen te vinden en onze glijbanen zijn Europese primeurs. We maken hiermee het verschil en ik ben zeker dat ons aquapark voor de regio een grote meerwaarde is.” Het waterpretpark mikt op meer dan 200.000 bezoekers op jaar. “Als het alle dagen is zoals vandaag gaat het geen probleem zijn. Het is een mooie mix van Vlamingen, Fransen, Walen en we hebben zelfs een paar Engelsen op bezoek.”