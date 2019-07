VIDEO. Als smossen toegelaten is... Baby’s en Yper Museum vieren samen hun verjaardag met taart Christophe Maertens

03 juli 2019

19u15 8 Ieper Het Yper Museum werd vorig jaar bij de opening de trotse meter van zes kindjes. Samen met het museum vierden die nu hun eerste verjaardag. Daarbij mocht wel een stukje taart worden gesmuld.

“Tijdens de opening van ons museum sloten we een pact voor het leven met zes baby’s die rond die periode werden geboren”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van het museum. “Tijdens de openingsplechtigheid op 1 juli was Nore al geboren, Sem, Pixie, Lena, Otto en Kasper zaten toen nog in de buik van hun mama.” Het museum wil de kinderen hun leven lang volgen. Jaarlijks geven ze een voorwerp dat voor hen belangrijk is als cadeau aan het museum. Op die manier krijgt het Yper Museum op een originele manier een kijk op het leven van de zes streekgenoten. Jaarlijks krijgen ze op hun beurt een geschenk van het museum en een verjaardagsfeestje. Taart kan daarbij niet ontbreken, tot dolle pret van de ukkies.