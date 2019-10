Vestingstraatje wordt opgeknapt Christophe Maertens

04 oktober 2019

11u57 0 Ieper In Ieper krijgt het kleine vestingstraatje tussen het Minneplein en de oude Elverdingestraat een opknapbeurt.

“Het kleine vestingstraatje krijgt de komende weken een opknapbeurt”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “In de Vestingstraat mogen er geen auto’s door. Het wordt wel druk gebruikt door fietsers en voetgangers, want het is een handige doorsteek tussen het Minneplein en de Elverdingestraat. De straat is nu echter in slechte staat. De oude kasseien gaan er uit en er komen nieuwe, fietsvriendelijke en kleinere kasseitjes in de plaats. Deze werken zullen ongeveer een maand duren. Tijdens de werken kan je dus niet door.”