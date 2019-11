Verzorgers Bellewaerde rouwen om Kiara en Mira: “De tijgers waren te ziek, we moesten hen wel laten inslapen” Christophe Maertens

22 november 2019

13u36 2 Ieper De verzorgers van Bellewaerde rouwen om de dood van de Bengaalse tijgers Kiara en Mira. Beide zussen kampten met verschillende medische problemen en hun levenskwaliteit kon niet meer gegarandeerd worden. Het park kon niet anders dan de dieren laten inslapen. De verzorgers zijn met droefheid geslagen, maar beseffen dat dit de enige oplossing was. “Leuk is zoiets nooit, maar voor Kiara en Mira is dit het beste.”

Bellewaerde vierde groot feest in 2001 met de komst van een tijgervierling. De geboorte van zussen Kenza, Kiara en Mira en hun broer Zimba bracht toen heel wat volk op de been. Al die tijd waren ze graag gezien bij verzorgers en bezoekers. “Maar de laatste tijd merkten we dat Kiara en Mira niet meer de oude waren”, zegt dierenarts Melissa Nollet. “Ze waren veel minder actief. Vroeger sprongen ze omhoog om bij hun eten te kunnen komen, nu deden ze dat niet meer. Af en toe merkten we zelfs dat ze hun voedsel gewoon lieten liggen, wat niet normaal is. Bovendien werden ze agressiever, wat ook een teken aan de wand is.”

Medische problemen

Daarop liet Bellewaerde beide zussen onderzoeken. “De organisatie EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) raadt aan om bij alle katachtigen vanaf 13 jaar een volledig onderzoek te doen”, gaat de dierenarts verder. Bellewaerde riep de hulp in van UGent, dat een team specialisten ter plaatse stuurde. De resultaten van het onderzoek waren allesbehalve rooskleurig. Van beide dieren werkten de nieren niet meer en ze hadden een lekkende hartklep. “Daarnaast werd spondylose (een ziekte aan de wervelkolom, nvdr) ontdekt, wat hun beweeglijkheid fel beperkte. Een van de tijgers had een discushernia in de nek, terwijl bij haar zus twee tumoren werden gevonden. En daarnaast hadden de twee Bengaalse tijgers ook artrose in de knieën, wat op zich een weliswaar minder groot probleem is”, somt Melissa op. “Als je het lijstje bekijkt, was een eerder onderzoek misschien op zijn plaats geweest, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als de dieren vrij rondlopen, heb je niet altijd in de gaten dat er iets fout is.”

Na het onderzoek zat het dierenpark samen met de specialisten van de universiteit. “Het was duidelijk dat we onze tijgers geen goede levenskwaliteit meer konden verzekeren de komende jaren. We hebben dan ook de moeilijke beslissing genomen om ze te laten inslapen”, zucht de dierenarts, nog duidelijk onder de indruk. “Het was geen leuke beslissing, maar voor de dieren was het wel de beste beslissing. Het zou niet correct geweest zijn om ze in leven te houden.”

Gemiddelde leeftijd

“18 jaar is al een forse leeftijd voor een tijger. In het wild worden ze gemiddeld 12 tot 13 jaar. In gevangenschap leven ze wat langer, maar dat heeft natuurlijk te maken met de betere omstandigheden waarin ze dan vertoeven. Als ze in het wild niet meer kunnen jagen is het voorbij natuurlijk. In een dierentuin ligt de gemiddelde leeftijd bij grote katachtigen rond 16 jaar, al zijn er uitzonderingen die 25 jaar worden”, weet Melissa Nollet.

“Of er nu nieuwe tijgers komen in Bellewaerde? Graag. We zijn in contact met EAZA om te zien welke dieren we kunnen opvangen. Hopelijk zijn er snel weer grote katten te zien in Bellewaerde, maar dat moeten we dus afwachten.”

In de natuur zijn er nog twee soorten die als zuivere tijgers worden aanschouwd: de Sumatraanse tijger en de amoertijger, vroeger ook Siberische tijger genoemd. “Van Kiara en Mira waren we niet zeker bij welke soort ze behoorden. Bij een groot aantal tijgers is dat niet geweten. Je kunt het enkel te weten komen via DNA-onderzoek”, besluit Nollet.

Bellewaerde plaatste op haar Facebookpagina een berichtje met het droevige nieuws. Heel wat mensen lieten weten dat ze de grote poezen zullen missen en wensen het team van Bellewaerde veel sterkte.