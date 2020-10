Verliesjaar voor pretpark Bellewaerde door coronavirus: “Hopelijk kan Halloween iets goedmaken” Christophe Maertens

07 oktober 2020

08u56 2 Ieper “De reservatieplicht schrok mensen wellicht af, hoewel dat absoluut niet nodig was.” Bellewaerde zag de afgelopen maanden zijn bezoekers niet massaal terugkomen en kijkt terug op een verlieslatend jaar, door de coronacrisis. Het pretpark zet nu stevig in op Halloween en hoopt daarmee het seizoen enigszins goed te maken.

Het pretpark Bellewaerde heeft een moeilijk jaar achter de rug. “Hoewel we er al vroeger klaar voor waren, konden we pas op 1 juli de deuren heropenen”, zegt algemeen directeur Stefan Lemey. “De voorbij drie maanden waren oké, maar we draaiden maar op de helft van onze bezoekers. Vooral de reservatieplicht schrok de mensen af. We hadden onze maximumcapaciteit op 5.500 geplaatst, maar we haalden dat cijfer nooit helemaal. Nochtans is een bezoek aan ons park heel veilig. We beschikken over heel wat ruimte waardoor iedereen mooi afstand kan houden.”

Geen spookhuizen

Volgens Lemey konden juli, augustus en september de lockdown niet compenseren. “We spreken van een verlieslatend jaar. Hopelijk kan Halloween nog iets goedmaken. In ieder geval is iedereen van harte welkom.”

Ondanks alles ziet Halloween er dit jaar er toch helemaal anders uit. “Van spookhuizen kan dit seizoen geen sprake zijn”, zegt de directeur. “We moesten daarom op zoek naar een alternatief.” Het park werkte een ‘Trick or Treat’-zoektocht uit. “Kinderen tot 12 jaar mogen verkleed en geschminkt in hun favoriete halloweenfiguur naar het park komen en zelf de hoofdpersonages van dit griezelfeest zijn. Tijdens de zoektocht kunnen de bezoekers stempels verzamelen bij een aantal attracties en geheime locaties. De kinderen krijgen dan een geschenk bij het verlaten van het park.”

Pompoen van 850 kg

Bellewaerde is nog meer dan andere jaren gedecoreerd om de halloweensfeer op te roepen. Het park spaarde daarvoor kosten noch moeite. “We kochten in totaal 1.600 pompoenen aan bij leveranciers die ze kweken”, zegt Tina Tailleu. “Daarvan zijn er 1.450 tussen de 5 en de 60 kg zwaar. De zwaarste weegt zelfs 850 kg. Daarnaast brachten we in het park een 330-tal skeletten aan en gebruiken we 10 vaten met elk 200 liter rookvloeistof. Aan elke attractie is wel iets van Halloween te zien.” Voor het eerst worden ook de bezoekers van Bellewaerde Aquapark in Halloween ondergedompeld. “Er is aangepaste verlichting en er zijn lasereffecten. En in het weekend van 23, 24 en 25 oktober en 30, 31 oktober en 1 november kunnen de gasten onze zeemeermin Céline zien langs het parcours van de attractie Jungle Expedition”, klinkt het.

‘Trick or Treat’ in Bellewaerde vindt plaats van 10 oktober tot 8 november. Voor meer info via www.bellewaerde.be en aquapark.bellewaerde.be.