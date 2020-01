Verkeersmaatregelen voor wielerwedstrijd in Vlamertinge Christophe Maertens

29 januari 2020

08u29 1 Ieper Op zondag 1 maart organiseert ‘Erte voe de koers’ in Vlamertinge een wielerwedstrijd voor junioren. Dat zal gepaard gaan met enkele verkeersmaatregelen.

Op de dag van de koers is er een stilstaan- en parkeerverbod tussen 13.30 uur tot 18 uur: onder meer in een deel van de Poperingseweg, Kleine Branderstraat, een deel van de Galgestraat en de Gasthuisstraat. In de buurt zal er in eenrichtingsverkeer zijn tussen 14.30 uur en 18 uur in enkele straten. In een deel van de Poperingsestraat komt er een verkeersverbod, uitgezonderd voor Lijnbussen. Ook andere maatregelen zijn van toepassingen. Meer info op de website van de stad.