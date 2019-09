Verkeersmaatregelen tijdens druk weekend Christophe Maertens

02 september 2019

20u44 0 Ieper Volgende weekend, van 6 tot 9 september, zijn er heel wat activiteiten in Ieper. Het stadsbestuur neemt daarvoor een aantal verkeersmaatregelen.

Van 6 tot 9 september is Ieper weer in de ban van de Tooghedagen. “De Ieperse handelaars laten daarbij kooplustigen kennismaken met hun nieuwe collecties. Tussendoor valt er in de centrumstraten heel wat te beleven: er zijn modeshows, een autosalon met de allernieuwste modellen van merkgarages, proeverijen en straatanimatie”, aldus het stadsbestuur.

“Muziekliefhebbers kunnen zich op vrijdag en zaterdag dan weer uitleven op het Vandenpeereboomplein tijdens het gratis muziekfestival Frietrock. De Leet wordt opnieuw een volledig weekend omgetoverd tot een festivalterrein met bands en plezier voor jong en oud. Met namen als Heidenroosjes, Les Negresses Vertes, Golden Earring, Fischer-Z en Praga Khan belooft het een spetterende editie te worden.” Op zondag wordt de stratenloop Dwars door Ieper en de herdenkingsloop Marathon Willy gelopen. De start is vanaf 15.30 uur. De aankomst is voorzien op de Grote Markt, net als de aankomst van de In Flanders Fields Marathon, die voorzien is op de Grote Markt tussen 12 en 15 uur.

Ieper doet naar jaarlijks gewoonte mee aan de Open Monumentendag, waarbij gratis monumenten en gebouwen kunnen worden bezocht.

“De vele activiteiten in het weekend van 6 tot 9 september hebben een impact op de mobiliteit in onze binnenstad”, aldus het stadsbestuur. “Om de activiteiten veilig te laten verlopen, werden in samenspraak met de politie Arro Ieper enkele verkeersmaatregelen afgesproken.”

Op het Sint-Maartensplein, dat bereikbaar is via de S. de Volsberghe- en de Deken Delaerestraat, de Esplanade, het Colaert- en Stationsplein, de Kolve, de Oudstrijderslaan, het stedelijk sportcentrum of op één van de randparkings in de stad. In een aantal straten geldt op bepaalde momenten een parkeer- en of verkeersverbod. Meer info op de site van de stad.