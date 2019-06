Verkeershinder op de Noorderring door asfalteringswerken Christophe Maertens

20 juni 2019

15u18 0 Ieper In opdracht van het Agenschap Wegen en Verkeer begint op 1 juli aannemer ABOG met het herasfalteren van het kruispunt Pilkemseweg met de Noorderring. Dat meldt het stadsbestuur van Ieper. De werken zullen voor verkeershinder zorgen.

“Op maandag 1 juli start wegenisaannemer ABOG, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, met de herasfaltering van het kruispunt”, zegt het stadbestuur. “Bij deze werken wordt de toplaag afgefreesd en daarna opnieuw aangelegd. De werken zullen vijf kalenderdagen in beslag nemen.”

De Pilkemseweg zal zowel links en rechts van de Noorderring worden afgesloten tijdens de werken, zodat alle verkeer van en naar de Noorderring moet omgeleid worden. “Het verkeer ten noorden van dit kruispunt, langs de kant Pilkem, wordt omgeleid via de Langemarkseweg en Randweg van en naar de Noorderring.

Het verkeer ten zuiden van het kruispunt, kant Ieper centrum, wordt omgeleid via de Brugse- en Diksmuidseweg. In de Diksmuidseweg tussen Sluispad en het tankstation zal aan de oneven zijde tijdelijk een parkeerverbod gelden. Beide gedeelten Pilkemseweg zijn dan doodlopend en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door op het kruispunt, maar moeten extra goed opletten omdat de verkeerslichten worden uitgeschakeld”, aldus de stad. “Verkeer op de Noorderring zal in beide richtingen over een rijstrook kunnen doorrijden aan een verlaagde snelheid.”