Verkeershinder in buurt Brugseweg en Dehemstraat Christophe Maertens

26 augustus 2019

10u41 1 Ieper Op 3 september gebeuren er private werken in de Dehemlaan in Ieper en daardoor kan er verkeershinder ontstaan.

“Op 3 september moeten er private werken gebeuren in de Dehemlaan, op een private werf in de buurt van het bedrijf Westlandia en tussen de kruispunten met de Brugseweg en de Pilkemseweg”, aldus het Ieperse stadsbestuur. “Tijdens deze werken is de Dehemlaan afgesloten voor verkeer. Volgens de huidige planning zullen deze werken worden uitgevoerd tussen 3u30 en 15u. Het verkeer zal tijdelijk moeten omrijden via de Paddevijverstraat of Oostkaai.”