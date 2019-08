Verkeerschaos op A19 nadat vrachtwagen lading pulp verliest Alexander Haezebrouck

14 augustus 2019

14u27

Aan de op- en afrit van de A19 in Ieper ontstond woensdagvoormiddag verkeerschaos. Een vrachtwagen die richting Ieper reed, verloor zijn lading pulp aan de afrit. Ook in zijn bocht naar links na de lichten op de Noorderring verloor hij een deel van zijn lading. De brandweer kwam de pulp opruimen. Daardoor kon het verkeer op de A19 tijdelijk niet over de linkerrijstrook en was ook de Noorderring versperd. De politie moest een tijdje het verkeer regelen, waardoor files ontstonden. Na een uur was de pulp opgeruimd en kon het verkeer weer normaal passeren.