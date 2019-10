Verdwenen vuilnisbak van Groen blijkt weggenomen wegens niet vergund Christophe Maertens

09 oktober 2019

08u41 0 Ieper De partij Groen Ieper was al een tijdje op zoek naar hun vuilnisbak die op mysterieuze wijze aan het Astridpark was verdwenen. Nu blijkt dat hij werd weggenomen wegens niet vergund.

De jongerenbeweging Jong Groen Ieper voerde in januari op de zaterdagmarkt in Ieper actie rond zwerfvuil en ijverder voor grotere vuilnisbakken om beter te kunnen sorteren. Daarbij hadden de jongeren een grote, zelfgemaakte vuilnisbak geplaatst. “Met de actie willen we het afvalbeleid in onze stad en de deelgemeenten aankaarten”, zei gemeenteraadslid Jordy Sabels toen.

Een maand geleden was die vuilnisbak plots verdwenen aan het Astridpark. Een eerste contact met de stad leverde niets op. Ook bij buurtbewoners werd de partij niets wijzer. Nu heeft Groen gekregen een brief van het stadsbestuur dat de vuilnisbak was weggenomen omdat hij niet was vergund. “Gezien hierop uw logo stond, kunnen we veronderstellen dat deze vuilnisbak door uw organisatie op het openbaar domein werd geplaatst”, stond in de brief te lezen. “We dienen u te informeren dat deze vuilnisbak werd verwijderd van het openbaar domein, wegens niet vergund. Deze zal drie maanden in bewaring worden gehouden bij de dienst Openbaar Domein.”

“Jammer”, reageert Jordy Sabels. “Statements van onze jongerenpartij zijn duidelijk niet gewenst.”