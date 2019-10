Verdediging vraagt vrijspraak in proces rond vermoorde Carmen: “Daniel kan onmogelijk de dader zijn” kg

08 oktober 2019

13u31

Bron: Belga 2 Ieper Op het assisenproces in Brugge blijft Daniel Deriemacker (38) ontkennen dat hij zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35) in januari 2017 in Komen met messteken van het leven beroofde. De advocaten van de beschuldigde kondigden zoals verwacht aan dat ze de vrijspraak zullen vragen.

Het lichaam van Carmen Garcia Ortega (35) werd op 10 januari 2017 rond 22 uur aangetroffen in de Handelstraat in Komen. Uit de autopsie bleek later dat Carmen met dertien messteken om het leven werd gebracht. Naast negen steken in de hartstreek werden ook vier oppervlakkige letsels in de hals ontdekt. Bovendien kreeg het slachtoffer wellicht nog stampen in het gezicht, want ze liep een neus- en jukbeenbreuk op.

Die bewuste avond had de vrouw avondles Spaans gevolgd. Ze vertrok om 21.20 uur, maar even verderop parkeerde ze haar BMW Z3 al opnieuw. De rechterachterband van het voertuig bleek immers lekgestoken. Op dat moment probeerde Garcia Ortega haar echtgenoot tot negen keer toe tevergeefs te bereiken. Deriemacker belde haar later terug, maar kreeg toen geen gehoor meer.

Opvallend genoeg vertrok de beschuldigde onmiddellijk daarna vrij onverwacht naar zijn job als hondentrainer bij een bewakingsfirma. Volgens zijn collega maakte Daniel Deriemacker die avond een zenuwachtige indruk en ging hij meermaals zijn handen wassen.

De echte doorbraak kwam er dankzij een getuige die opdook na een oproep in de media. De man verklaarde dat hij in de buurt van de feiten iemand opmerkte die snel wegwandelde. Diezelfde persoon reed weg in een oude Ford Fiesta met een kapot achterlicht. Bij de woning van Deriemacker in Houthem werd een dergelijk voertuig aangetroffen. Op 21 april 2017 werd Deriemacker door de onderzoeksrechter aangehouden voor de moord op zijn vrouw.

Overspel

Door de ontkenning van de beschuldigde blijft het voorlopig gissen naar een mogelijk motief. Het staat alleszins vast dat Daniel Deriemacker enkele buitenechtelijke relaties had. Kort voor de moord reisde hij zelfs naar de Verenigde Staten om de feestdagen met een andere vrouw door te brengen. Uitgerekend enkele uren voor de feiten had de beschuldigde nog seks met een andere vrouw. Over zijn echtgenote verklaarde hij dat ze jaren geleden ook enkele slippertjes gemaakt had.

In de akte van verdediging wordt toegegeven dat de beschuldigde het niet zo nauw nam met de huwelijkse trouw. "Anderzijds blijkt dat mevrouw Carmen Garcia Ortega een uitermate vriendelijke, warme en zorgzame echtgenote was; de verdediging zal aan dat beeld van Carmen op geen enkel ogenblik afbreuk doen." De verdediging vroeg aan de juryleden om met die elementen geen rekening te houden bij het beantwoorden van de schuldvraag.

Tijdstip van de moord

Zoals verwacht werd aangekondigd dat de vrijspraak zal worden gevraagd. Voor meester Pol Vandemeulebroucke en meester Sahil Malik is het tijdstip van de feiten het cruciale element in het dossier. Het OM stelt dat de moord tussen 21.25 uur en 21.29 uur moet gepleegd zijn. Volgens de verdediging is het echter onmogelijk dat de feiten voor 21.45 uur gebeurden. "Indien komt vast te staan dat de feiten ná 21.45 uur dienen gepleegd te zijn, kan Daniel onmogelijk de dader zijn."

In eerste instantie waren ook de speurders ervan overtuigd dat Carmen Garcia Ortega pas na 21.45 uur werd doodgestoken. Dat veranderde toen de getuige vertelde dat hij rond 21.30 uur iemand snel had zien wegwandelen. Diezelfde persoon reed later weg in een oude Ford Fiesta met een kapot stoplicht, maar volgens de verdediging was dat niet de Ford Fiesta van Deriemacker. Ook de kledij die door de getuige beschreven werd, zou niet overeenstemmen met de kledij van Deriemacker die bewuste dag.

Het lichaam werd ontdekt toen een buurtbewoonster haar wagen rond 22 uur achter de BMW Z3 van het slachtoffer parkeerde. Volgens die vrouw lag er bij haar vertrek om 21.45 uur echter géén lichaam op het trottoir. "Zij stelt bovendien met zekerheid dat, indien er een lichaam gelegen zou hebben op dat moment, zij dit manifest zou gezien hebben."



Ook tientallen cursisten van de avondschool merkten helemaal niets op in de Handelstraat. Hetzelfde geldt voor drie mensen die even verderop aan de bushalte stonden. Bovendien benadrukt de verdediging dat de lantaarnpalen voor helder zicht zorgden.

Geen bloedsporen

Ten slotte werd in de akte van verdediging verwezen naar het sporenonderzoek. Op het lichaam, de kledij en de schoenen werden immers helemaal geen bloedsporen aangetroffen. Ook het sporenonderzoek in de woning in Houthem en in de wagens van Deriemacker was negatief. Die vaststellingen staan volgens de verdediging in schril contrast met de plas bloed op de plaats delict.

Na de middagpauze zal Daniel Deriemacker uitgebreid verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen. Morgenochtend komen de eerste getuigen aan het woord. De uitspraak wordt ten vroegste op woensdag 16 oktober verwacht. Voor moord riskeert Daniel Deriemacker levenslange opsluiting.