Verdachte vaten, vermoedelijk uit drugslabo, gedumpt vlakbij oorlogsbegraafplaats Hans Verbeke

09 november 2019

12u46 8 Ieper Op een landelijk weggetje in de Ieperse deelgemeente Voormezele hebben onbekenden 120 vaten met chemische resten gedumpt. Ze lieten ook ander materiaal achter en staken dat in brand. De politie vermoedt dat het gaat over afval van een drugslabo.

Een passant sloeg vrijdagavond laat alarm toen hij brand opmerkte in een zijstraatje van de Kriekstraat. De brandweer repte zich ter plaatse en kwam uit op een grote voorraad hoofdzakelijk witte maar ook enkele blauwe grote vaten. Er lag ook ander materiaal en dat was in brand gestoken. Het vuur was snel onder controle maar het was onmiddellijk duidelijk dat het om een verdachte situatie ging. Chemische resten verspreidden een indringende geur in de omgeving. Enkele bomen vlakbij liepen schade op door de brand. Op de aangetaste ondergrond en het asfalt werd een laag aarde gegooid, om schadelijke resten te neutraliseren.

Civiele Bescherming

“We vermoeden dat het gaat over restanten van een drugslabo die gedumpt werden”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Verder onderzoek moet duidelijk maken welke restanten zich precies in de achtergelaten vaten bevonden.” De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de vaten op te halen. Het was al diep in de nacht voor de brandweerlui naar hun kazerne konden terugkeren.