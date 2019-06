Verdachte van incident met dodelijke afloop aan station blijft in de cel Hans Verbeke

25 juni 2019

13u20 8 Ieper Kurt V., een 38-jarige man uit Wijtschate, moet voorlopig een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Ieper beslist. De man is de hoofdverdachte van een incident aan het station in Ieper dat uiteindelijk het leven kostte aan Ieperling Vincent Van Cayseele (44).

De politie was al een week naar hem op zoek toen Kurt V. zich vorige vrijdag spontaan ging aangeven bij de politie in Ieper. Hij besefte dat het geen zin had om verder ondergedoken te leven. V. was via camerabeelden geïdentificeerd als de hoofdverdachte in een incident dat zich op donderdagnacht 13 juni afspeelde aan het station van Ieper. Er ontspon zich een discussie die uitmondde in een schermutseling, over een fiets. Vincent Van Cayseele incasseerde een klap in het gezicht. Een andere man, Kurt V., greep het voorwiel vast van de fiets waarop Van Cayseele zat. Hij tilde het wiel op waardoor de 44-jarige man ten val kwam en met z’n hoofd op het beton terechtkwam. Het slachtoffer reed nadien nog naar het huis waar hij samen met zijn moeder woont. Hij vertelde haar wat er gebeurd was en kroop in bed. Maar de volgende morgen was Van Cayseele echter helemaal van de kaart, waarop zijn moeder de hulpdiensten belde. In het ziekenhuis stelden de artsen vast dat de man een schedelbreuk en een hersenbloeding had opgelopen. Hij verzeilde in een coma en overleed uiteindelijk, op maandag 17 juni. Zijn familie nam intussen afscheid van hem, in intieme kring.

15 maanden met uitstel

Kurt V. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al tal van veroordelingen op voor slagen en verwondingen. Zijn jongste veroordeling dateert van vorige week maandag. Toen kreeg hij vijftien maanden met uitstel. V. was ook aanwezig op 27 december 2010 toen Manolito Santy (33) in zijn woning in Boezinge (Ieper) verwikkeld raakte bij een vechtpartij met twee andere aanwezigen. Enkele uren later overleed Santy aan de opgelopen verwondingen. Kurt V. werd in die zaak nooit vervolgd of veroordeeld, twee andere aanwezigen wel. Dinsdag zal de raadkamer over zijn verdere aanhouding beslissen.

Zadel afgebroken

“Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad om het slachtoffer te verwonden, laat staan te doden”, zegt Kris Vincke, de advocaat die de belangen van Kurt V. verdedigt. “Hij heeft alleen het voorwiel opgetild, da’s alles. Het zadel van de fiets is afgebroken en het slachtoffer is bijzonder kwalijk ten val gekomen. Meer was er echt niet aan de hand maar de gevolgen zijn wel bijzonder zwaar, in de eerste plaats voor het slachtoffer en zijn familie.” Dinsdagmorgen besliste de raadkamer dat Kurt V. een maand langer in zijn Ieperse cel moet blijven. Of de man in beroep gaat tegen die beslissing, is nog niet duidelijk. “De zaak is eigenlijk zo klaar als pompwater, dankzij de beelden van bewakingscamera’s in de buurt”, zegt Kris Vincke. “Maar mijn cliënt heeft natuurlijk zijn gerechtelijk verleden tegen. Liefst zou hij, in afwachting van een eventueel proces, vrijkomen zodat hij opnieuw kan gaan werken. Zijn vriendin is zwanger maar heeft geen werk en ook geen inkomen.”