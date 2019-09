Verdachte automobilist met slechte bedoelingen ensceneert ongeval VHS

17 september 2019

14u04 0 Ieper Het buurtinformatienetwerk waarschuwt voor een verdachte automobilist die in Boezinge iemand een nepongeval in de schoenen wou schuiven. Het potentiële slachtoffer slaagde er met een smoes in de man weg te jagen.

Een automobiliste werd zondagavond in Boezinge ingehaald door een ander voertuig. De bestuurder van die wagen, een donkerkleurige Opel waarvan de nummerplaat begint met 1-HEF, stak na het inhalen al zijn richtingaanwijzers aan en maande zijn achterligger aan om te vertragen. Op het moment dat beide voertuigen helemaal stil stonden, stapte de verdachte bestuurder uit zijn wagen en maakte hij z’n zijspiegel los. De politie vermoedt dat de man op die manier zijn achterligger wou beschuldigen van een aanrijding, waarbij zogezegd de zijspiegel was gesneuveld. De automobiliste die aangesproken werd, zei de verdachte echter dat ze in contact stond met de politie. Daarop mompelde de man enkele woorden in het Engels, stapte weer in zijn wagen en reed onmiddellijk weg. Het buurtinformatienetwerk raadt mensen aan om zo snel mogelijk de politie te bellen, als ze het slachtoffer worden van dergelijke praktijken.