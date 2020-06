Verdacht gedrag van man in legerbroek blijkt onderdeel van militaire oefening VHS

10 juni 2020

18u44 2 Ieper Het buurtinformatienetwerk verspreidde woensdagvoormiddag een melding over verdacht gedrag in Vlamertinge. Daarbij was sprake van een man in legerbroek die een markering aanbracht op de weg. Enkele uren later kwam de aap uit de mouw: de man bleek effectief een militair die deelnam aan een oefening.

Een witte bestelwagen met Poolse nummerplaat en twee mannelijke inzittenden liepen in het oog in de Rodenbachstraat in Vlamertinge. Een van de inzittenden nam foto’s van een geparkeerde wagen. Daarop reed de bestelwagen verder. Maar kort nadien kwam een van de inzittenden, een man in camouflagebroek, terug om een markering op de rijweg te plaatsen. Het buurtinformatienetwerk riep op tot waakzaamheid. Enkele uren later werd het mysterie echter opgelost. De man in camouflagebroek bleek effectief een militair. Hij en zijn collega waren op de baan in het kader van een oefening. De nummerplaat van het voertuig - zwarte karakters op een kenteken met witte achtergrond - bleken per abuis geïnterpreteerd als afkomstig uit Polen. Dat land heeft nummerplaten die heel goed lijken op die van het Belgisch leger.