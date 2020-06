Veel weerstand tegen bouwplannen van woonblokken tussen Haiglaan en Vaart Christophe Maertens

21 juni 2020

16u08 0 Ieper Een vastgoedmakelaar uit Roeselare plant langs de Haiglaan in Ieper de bouw van 5 woonblokken voor in totaal 144 gezinnen en een ondergrondse garage. Naast de partij Groen tekenden meer dan 25 buurtbewoners bezwaar aan tegen het project. “De bouw zal een sociale catastrofe teweeg brengen en het is niet te begrijpen dat men nog ruimte op deze manier durft in te plannen”, aldus Groen.

De bouwheer wil tussen de Haiglaan en de Vaart Komen-Ieper appartementsblokken voor in totaal 144 gezinnen optrekken. Omdat de bouwheer nogal wat afwijkingen vraagt op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Marschalk Haiglaan – een RUP bepaalt waar en hoe er mag worden gebouwd - is het stadsbestuur verplicht een openbaar onderzoek te organiseren. Mensen die vinden dat er zaken niet door de beugel kunnen, kunnen bezwaar aantekenen. In dit geval deden dat meer dan 25 partijen. Een van hen is José Depuydt, die zelf in de Haiglaan woont. “Ik heb niets tegen de bouw van woningen, maar dat moet dan wel volgens de regels van de kunst gebeuren”, zegt de man. “Als iemand meer dan 20 afwijkingen op het RUP vraagt, dan kan dat voor mij niet. Het stadsbestuur heeft alle middelen in handen om haar eigen reglementering toe te passen en dit af te keuren. Doen ze dat niet, dan stappen wij naar de provincie, die een onafhankelijk onderzoek kan opstarten.”

Milieueffectenrapport

José Depuydt heeft serieuze bedenkingen bij het plan van de makelaar. “Zo gaat het hier om stadsontwikkelingsproject en daarvoor is een Milieueffectenrapport (MER) nodig en geen eenvoudige MER-screening, zoals nu. Bij een eenvoudige screening vult de bouwheer zelf een vragenlijst in. In dit geval klinkt het dat er geen ‘aanzienlijke effecten’ zullen zijn. Dat is totaal ongeloofwaardig”, aldus de buurtbewoner. “Ook de ondergrondse garage die wordt voorzien, lijkt me een brug te ver. Die zal 1,2 hectare groot zijn, terwijl de totale oppervlakte van de site 1,6 hectare is.” Dat zijn niet de enige opmerkingen die de buurtbewoner maakt, in zijn bezwaarschrift staan er nog een aantal andere.

Naast heel wat buurtbewoners tekende de partij Groen bezwaar aan tegen de aanvraag van de bouwheer. “Onverantwoord”, noemt Groen-raadslid Sam Vancayseele het project. “Een deel van deze omgeving wordt als ‘groene lob’ omschreven in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).” (Een GRS legt de grote lijn vast van hoe een bepaald gebied moet worden ingevuld. Het vormt de basis voor de RUP). “Binnen het RUP Maarschalk Haiglaan wordt gesproken van een ‘zone voor meergezinswoningen in een groen kader’. De bouwhoogte van de blokken en ook hoe dicht ze bij elkaar staan, zorgt ervoor dat het kenmerkend groen karakter wordt verstoord.” De partij vreest ook dat de nieuwe bebouwing voor wateroverlast kan zorgen. “Binnen de plannen is er onvoldoende ruimte voor waterinfiltratie en waterhuishouding. Dit brengt de huidige woningen aan de westkant en de toekomstige bebouwing in het lager gelegen deel in gevaar. De grond is er al zeer drassig en dat kan een grote impact hebben bij het aanleggen van een ondergrondse garage van 1827 m².”

Mobibiteit

De bouwheer wil de site bereikbaar maken met een toegangsweg tussen de huizen de huizen 62- 70 van de Haiglaan.in de Haiglaan. Daarvoor gooit hij vier woningen plat en bouwt er twee nieuwe. “De huidige ontsluiting is niet in staat het toekomstig woon-werkverkeer in goede banen te leiden, laat staan het af en op rijden tijdens de werf. Indien de bouwheer echter een nieuwe ontsluiting maakt, dan legt hij het RUP volledig naast zich neer. Dat spreekt duidelijk over een ‘zone voor lokale voorzieningen en wonen’ en niet over lokale wegen of het afbreken van woningen voor een ontsluiting”, aldus raadslid Sam Vancayseele. “Naast de impact van de mobiliteit is het niet leefbaar om in dit gebied 144 gezinnen te huisvesten naast de al bestaande appartementen en huizen. Er zijn voldoende voorbeelden van historische bouwkeuzes die aantonen dat dit een nefaste impact heeft op de gezondheid van de bewoners. Dit project zal een sociale catastrofe teweeg brengen en het is niet te begrijpen dat men nog ruimte op deze manier durft in te plannen.”

Vlaamse Bouwmeester

“144 appartementen lijkt op het eerste zicht veel, maar beantwoordt wel aan het eertijds goedgekeurde gemeentelijk RUP en aan de wensen van de hogere overheid én de Vlaams Bouwmeester om geen of zo min mogelijk nieuwe landbouwgronden in te palmen”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “ Hier gaan we resoluut voor inbreiding binnen een stedelijke context. Dat houdt altijd in dat er meer wooneenheden komen per ha en dat omhoog bouwen onvermijdelijk is. Er komen verschillende types woningen voor verschillende gezinsgroottes. De nokhoogte komt niet hoger dan de al bestaande appartementen die aansluiten op de Haiglaan.”

“Het groene kader wordt maximaal gewaarborgd, want 50 procent van de oppervlakte van de site moet een duurzaam groen karakter krijgen. Alle parkeren gebeurt ondergronds. Daarnaast wordt ingezet op kwaliteitsvol wonen langs het blauwe lint van het kanaal.”

Piekmomenten

“Er wordt door bezwaarindieners terecht opgemerkt dat de mobiliteit en de verkeersveiligheid streng gemonitord moeten worden. Elk mogelijk project moet aansluiten op de Haiglaan, en die is op vandaag inderdaad bij momenten druk bereden, maar dat is nu eenmaal de functie van een invals- en ontsluitingsweg van een stad. Die drukte moet evenwel in proportie worden gezien. Het is niet zo dat deze bewoning piekmomenten zal creëren. Het gaat om woonfuncties en geen bedrijvenzone die bij begin en einde van de werkzaamheden drukte veroorzaakt. Daarenboven zal wellicht een ruim aandeel van bewoners niet beschikken over een wagen. De inplanting dicht bij het centrum waarborgt voor hen de mogelijkheid tot uitgebreid fietsgebruik en wandelen. Het hele projectgebied zal volledig ontsloten worden voor fietsers richting Velodroomstraat en achterliggend gebied.”

“De dienst Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningen heeft mede onder mijn impuls bij deze vergunningsaanvraag de hoogste eisen gehanteerd die wettelijk mogelijk zijn, zowel op vlak van ontsluiting, architectuur, groenvoorziening, parkeren als zuinig ruimtegebruik. We zullen er op toezien dat het project op deze manier wordt gerealiseerd. Maar uiteraard respecteren wij ook de invalshoek van elke bezwaarindiener. De bouwheer heeft rechten, maar de buurtbewoners evenzeer. Het is de taak van het bestuur om die zo mogelijk met elkaar te verzoenen in het belang van elkeen.”