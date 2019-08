Veel volk op Kids Fever Festival en Vlaanderen Zingt Christophe Maertens

18 augustus 2019

16u54 0 Ieper In Ieper beleefde zaterdagnamiddag de jeugd heel wat plezier op het Kids Fever Festival. ’s Avonds was het dan de beurt aan de papa’s en de mama’s die zich konden uitleven op Vlaanderen Zingt.

De Grote Markt van Ieper werd zaterdag omgetoverd tot een grote speeltuin voor kinderen. Er was een speeldorp, piccolo’s, clowns op stelten, kindergrime en een hindernissenbaan. Er was ook heel wat muziek, net als ’s avonds, waar er een groot muziekfeest plaatsvond. De talrijk opgekomen muziekfans konden meebrullen met verschillende meezingers. De Grote Markt liep in ieder geval goed vol.