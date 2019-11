Veel onzekerheid rond Brexit, zowel bij toeristisch diensten als bij Britten die in Ieper verblijven Christophe Maertens

21 november 2019

15u26 4 Ieper Het blijft momenteel koffiedik kijken hoe het zal aflopen met de Brexit. Voor Britten die in ons land verblijven, zorgt dat voor heel wat vragen. Ook op vlak van toerisme is de onzekerheid momenteel merkbaar. “Dramatisch is het niet, maar we moeten alert blijven.”

Kim Wright is een Britse uit Liverpool die al 4 jaar in België woont. Ze verbleef eerder in Wevelgem en in Gent, maar belandde een tijdje terug in Ieper. Ze is momenteel een van de 55 Britse onderdanen die in de Kattenstad onderdak vond. “En ik ben van plan hier nog een tijdje te blijven, het bevalt me wel.” De Brexit wacht ze echter met een bang hart af. “Ik heb geen enkel idee van wat we mogen verwachten. Ik luisterde regelmatig naar het nieuws, las erover op het internet via onder meer de BBC en vroeg mijn ouders die nog in Engeland wonen, me regelmatig een update te geven. Niemand weet echter van iets. Ik gaf het dus maar op om de media te volgen. Wat ik wel zie is dat er fel gelachen wordt met Boris Jonhson. Velen vinden de Brexit en de manier waarop er mee wordt omgegaan maar niets.”

Belgische ID-kaart

“Ondertussen ben ik op het punt gekomen waar ik op vrienden vertrouw als het over Brexit gaat. Zij zeggen mij of ik iets moet doen of niet. Voorlopig zit alles muurvast. Ik heb mijn Belgische ID-kaart en zolang ik die heb, gaat dit land me wel niet buiten gooien. Ik hoop in ieder geval dat België me hier gaat houden (lacht).”

Kim vraagt zich wel af hoe moeilijk het wordt om naar huis te reizen, naar haar familie in Engeland. “Of als ik weer wil verhuizen naar Groot-Brittannië? Hoe gaat dat in zijn werk gaan en ga ik daar aan een job geraken? Ook de omgekeerde beweging kan voor problemen zorgen. Zullen mijn ouders mij nog gemakkelijk een bezoek kunnen brengen?”

Salient Tours

“Een vriend van mij heeft hier een zaak, Salient Tours. Hij biedt rondritten aan naar verschillende begraafplaatsen in de regio. Vanaf oktober, toen normaal de Brexit van kracht zou worden, krijgt die man minder klanten over de vloer. Mensen zijn onzeker geworden op dat vlak. Met een andere Britse vriend vermijd ik om over het onderwerp te praten, maar als ik word aangesproken door landgenoten die hier als toerist neerstrijken, is hun eerste vraag wat ik van de Brexit denk. Mijn antwoord is altijd: ‘Ik heb geen enkel idee.’”

De Belgische regering nam maatregelen indien de Britten zich zonder akkoord zouden terugtrekken uit de EU. Normaal verandert er niets voor Britse onderdanen en hun familieleden die in ons land verblijven. De bestaande verblijfsrechten worden verlengd tot 31 december volgend jaar.

Herdenkingstoeristen

De onzekerheid rond Brexit leidt op dit moment wel tot minder Engelsen die de oversteek naar Ieper maken. Zo was er dit jaar een daling merkbaar van het aantal herdenkingstoeristen, hoewel dit niet alleen met Brexit te maken heeft. “Tot en met oktober 2019 verwelkomde de Westhoek 372.000 WO I-herdenkingsbezoekers”, zegt Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen. “Dit is een daling met 21 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De daling komt niet onverwacht gezien de enorme belangstelling voor de eeuwherdenking in 2018, maar ook de Brexit zorgt voor uitstelgedrag bij potentiële Britse bezoekers.”

Het Ieperse stadsbestuur is waakzaam. “Het is inderdaad zo dat wij vanuit het bestuur en de toeristische dienst, de evolutie van de Brexit zeer nauw opvolgen”, zegt schepen Diego Desmadryl, schepen van Toerisme. “Over echte gevolgen kunnen we nog niet spreken, maar we merken wel dat de ‘onzekerheid’ ervoor zorgt dat er minder vroegboekingen zijn.”

Touroperatoren

“De eventuele Brexit op zich zal niet echt zo bepalend zijn, maar wel hoe de waarde van hun munt zal reageren. Ook dat is iets wat we nauwlettend in het oog houden. We horen vooral dat de Britten zeker willen blijven komen en dat wel zullen doen, maar toch moeten we alert zijn en kijken welke eventuele gevolgen ons tegemoet kunnen komen.” Momenteel kent Ieper een lichte terugval van kamerbezetting van hotels ten opzichte van vorig jaar. “Dat was echter te voorspellen en is zeker niet dramatisch”, aldus de schepen. “We blijven ons inzetten op de Britse markt. We doen dat bijvoorbeeld in januari al door alle Britse touroperatoren uit te nodigen voor een Discovery Tour. Daarbij verblijven die mensen 4 dagen in onze regio en kunnen ze proeven van onze troeven.”