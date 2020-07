Vanaf 4 juli weer een complete markt in het Ieperse centrum Christophe Maertens

03 juli 2020

15u47 3 Ieper Vanaf zaterdag 4 juli kunnen in Ieper marktbezoekers weer naar een markt zoals voor de coronacrisis. Het beurtrolsysteem verdwijnt en alle kramen zijn weer welkom.

Toen de coronamaatregelen versoepelden, startte de zaterdagmarkt weer op in de Leopold III-laan in Ieper. Dat gebeurde met een beurtrolsysteem voor niet-voedingskramen. Op 20 juni verhuisde de markt weer naar het centrum, weliswaar nog altijd met het beurtrolsysteem. Vanaf 4 juli verdwijnt dat en zijn alle kramen weer welkom. “Een circulatieplan toont de marktgangers in welke richting ze tussen de kramen kunnen wandelen”, zegt schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Voor elk marktkraam is er een wachtzone om onderling afstand te houden.”

Voor een veilig verloop is er een kleine verschuiving nodig in de normale marktopstelling: twee grote fruitkramen krijgen een plek voor de Lakenhalle. Zo blijven de gangen tussen de kramen breed genoeg.