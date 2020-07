Vanaf 15 juli verplicht: mondmasker dragen in alle publieke delen van Ieperse stadsgebouwen Christophe Maertens

13 juli 2020

18u59 0 Ieper De stad Ieper verplicht vanaf woensdag 15 juli iedereen een mondmasker te dragen in publieke ruimtes van de stadsgebouwen. “Daarmee willen we de verspreiding van het virus maximaal tegengaan.”

De Nationale Veiligheidsraad verplichte om vanaf zaterdag 11 juli verplicht een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater- en concertzalen, conferentieruimtes, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Ook wie ouder is dan 12 jaar en reist met het openbaar vervoer of wie een contactberoep uitoefent, moest al langer verplicht een mondmasker dragen. Stad Ieper wil iedereen oproepen ook op andere openbare plaatsen zoveel mogelijk een mondmasker te dragen. Vanaf woensdag 15 juli wordt het verplicht in alle publieke delen van de Ieperse stadsgebouwen. De stad neemt zo het initiatief om de federale regelgeving door te trekken.

Communicatiekanalen

“We vragen zowel aan onze bezoekers (12+) als aan onze medewerkers om een mondmasker te dragen in de publieke delen van onze stadsgebouwen, onder andere AC Auris, dienst Toerisme in de Lakenhalle en de dienstencentra. Daarmee willen we de verspreiding van het virus maximaal tegengaan”, zegt burgemeester Emmily Talpe.”We zullen de Ieperlingen hierover informeren via onze communicatiekanalen en signaleren dit aan de ingangen van onze publieke gebouwen. Ook aan ons stadspersoneel geven we duidelijke instructies mee. Bij alle loketten is plexiglas voorzien, daar hoeven onze medewerkers geen masker te dragen.”

huis-aan-huisbedeling

Ook in de centrale toegang en gangen van de stedelijke sportgebouwen en het zwembad moeten bezoekers hun mondmasker dragen. “Tijdens het sporten kunnen de maskers worden afgenomen, maar dient men zich te houden aan de geldende protocol van de hogere overheid”, aldus de burgemeester. “De verplichting beschermt zowel de bezoekers als de aanwezige medewerkers.” Eerder ontvingen alle Ieperlingen via huis-aan-huisbedeling een mondmasker van de stad. Ook vanuit de federale overheid is er voor elke inwoner een mondmasker aangekocht, deze kunnen nog steeds opgehaald worden bij de apotheek.