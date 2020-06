Vanaf 1 juli weer publiek toegelaten op Last Post: “De duizenden steunbetuigingen uit de hele wereld omdat we de plechtigheid dagelijks bleven organiseren, hebben deugd gedaan” Christophe Maertens

25 juni 2020

13u31 32 Ieper Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, zal er vanaf 1 juli weer beperkt publiek toegelaten worden op de Last Post in Ieper. Die avond zal de ceremonie gebeuren in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. “Voor iedereen die betrokken is bij de plechtigheid is 1 juli een nieuwe mijlpaal.”

Bij de uitbraak van Covid-19 heeft de Last Post Association alles in het werk gesteld om de continuïteit van de dagelijkse plechtigheid te blijven garanderen. Sinds zaterdag 14 maart werd geen publiek meer toegelaten onder de Menenpoort. Vier dagen later werd de Last Post nog maar door één klaroener meer gespeeld en dat bleef zo tot maandag 11 mei. Vanaf dan stonden weer drie klaroeners op post.

Waardering

“We zijn bijzonder fier dat het dagelijkse eerbetoon aan de gesneuvelden altijd is kunnen blijven doorgaan”, zegt voorzitter Benoit Mottrie van de Last Post Association. “We danken de stad Ieper, de Commonwealth War Graves Commission en alle andere instanties voor hun bijdrage. Vanuit ons land, maar ook van over de hele wereld hebben we vele duizenden blijken van waardering en steun gekregen omdat we de dagelijkse Last Post zijn blijven blazen. Ik wil hierbij alle klaroeners, de ceremonial assistants en de leden van het bestuur van onze vereniging danken voor hun bijzondere inzet in de voorbije periode.”

Veiligheidsmaatregelen

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zal er vanaf woensdag 1 juli opnieuw publiek toegelaten worden onder de Menenpoort, dat weliswaar anderhalve meter afstand moet houden. Het aantal toeschouwers zal ook beperkt worden tot maximum 152 personen per avond. Reserveren kan niet. “Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid van alle aanwezigen te verzekeren en we hopen dat we op de medewerking van iedereen mogen rekenen”, gaat de voorzitter verder. “Individuen of groepen die een krans willen neerleggen, kunnen een aanvraag indienen via het formulier op onze website. Voorlopig kunnen muzikale groepen nog niet deelnemen aan de plechtigheid.”

Livestream

Voor iedereen die betrokken is bij de Last Post is 1 juli dan ook een nieuwe mijlpaal. Daarom organiseert de Last Post Association een speciale ceremonie in aanwezigheid van burgemeester Emmily Talpe en directeur Geert Bekaert van de Commonwealth War Graves Commission. Canada en Nieuw-Zeeland stonden erop ook aanwezig te zijn en zullen vertegenwoordigd worden door hun ambassadeur en Australië stuurt een militair vertegenwoordiger.

De plechtigheid van 1 juli zal via livestream te volgen zijn op de Facebookpagina van de Last Post Association. Meer info op www.lastpost.be.