Van een carrièreswitsch gesproken: Kurt Kuypers en Isabelle Deprez verruilen hun restaurant Au Gourmand voor een carwash Christophe Maertens

15 juli 2020

18u22 0 Ieper Het gekende restaurant Au Gourmand is op zoek naar een overnemer. Zaakvoerders Kurt Kuypers (45) en zijn vrouw Isabelle Deprez verruilen hun gekende eethuis voor een carwash. “We doen dit om toch weer een beetje meer vrije tijd te hebben.”

Vijf jaar geleden namen Kurt Kuypers en zijn vrouw Isabelle Deprez het restaurant langs de Rijselseweg in Ieper over. “We hebben er heel wat investeringen gedaan en het eethuis volledig omgebouwd tot een gezellige en sfeervolle zaak”, zegt Kurt. “Mensen komen naar hier om fijn te tafelen in een ongedwongen sfeer. Maar omdat mijn vrouw en ik de zaak alleen runnen, werd het toch een beetje zwaar. Je familiaal leven lijdt daar onder.” Totaal onverwacht kreeg het koppel het voorstel om de carwash Colyny aan de Rijselsepoort in Ieper over te nemen. “Mijn oudste zoon heeft daar nog gewerkt en wij kregen de eerste kans om het over te kopen. We waren het niet van plan, maar in de coronaperiode konden we er over nadenken en beslisten we het te doen.”

In tranen

“Het is niet dat ons restaurant niet meer draait, want er komt nog altijd veel volk over de vloer. Uitgezonderd in de Covidperiode uiteraard, want toen kon dat niet. En het is ook niet zo dat ik al meteen mijn klanten in de steek laat”, verduidelijkt Kurt. “Vanaf september blijft het restaurant open op vrijdag, zaterdag en zondag. Zolang er geen overnemer is gevonden, blijven we openhouden. Eenmaal de carwash is opgestart zal dat echter op een lager pitje zijn.”

“Of ik het niet zal missen? Natuurlijk ga ik het missen, want ik doe dit wel graag, maar weet je: mijn gezin is me meer waard dan altijd maar werken”, zegt Kurt. “Daarom dat we ook de stap zetten. Het is echter niet ik alleen die het gaat missen, de klanten zullen dat eveneens doen. Hier kwamen vaak dezelfde mensen terug. Toen ik het onlangs tegen een van hen vertelde, barstte die in tranen uit.”

Lekkere Westen

Restaurant Au Gourmand is over te nemen samen met de woning van de uitbaters, want die verhuizen in augustus mee naar de nieuwe zaak. Kurt hoop dat hij waardige opvolgers krijgt, want het zou hem pijn doen mocht ‘zijn’ zaak er minder goed af zijn zonder Isabelle en hem. Au Gourmand maakt deel uit van Het Lekkere Westen, het programma van Westtoer dat chefs in de kijker zet die met lokale producten werken. Het restaurant behaalde ook het kwaliteitslabel Q-label.

Meer info via 057 46 98 20, www.augourmand.be of info@augourmand.be