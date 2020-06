Valcke Prefab Beton steunt lokale handel en geeft alle werknemers een geschenkenbon Christophe Maertens

05 juni 2020

14u11 0 Ieper Bouwbedrijf Valcke Prefab Beton uit Vlamertinge wil de lokale handelaars een hart onder de riem steken. Iedere werknemer krijgt een cadeaubon van twintig euro die ze in groot-Ieper kunnen spenderen. “Een mooi initiatief dat onze handelaars een duwtje in de rug kan geven”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).

“Begin april zochten we een manier om ons steentje bij te dragen in deze moeilijke tijden. “We dachten eerst om de medewerkers de ‘Ieperse Kadobon’ te schenken. Die is echter bij amper zestig handelaars geldig en we wilden niemand uitsluiten. Toen lazen we dat de stad Ieper binnenkort een cadeaubon lanceert dat bij bijna alle zelfstandige handelszaken geldig is. De ideale oplossing dus. We contacteerden het stadsbestuur en vanaf dan ging alles in een stroomversnelling”, zegt Charles Valcke van het bouwbedrijf.

Vanaf september

De cadeaubon, die Ieper ook aan de bevolking uitdeelt, zal vanaf 1 september zes weken geldig zijn. Dat biedt meerdere voordelen. “Tijdens de zomermaanden zullen onze handelaars al veel volk over de vloer krijgen”, meent schepen Desmadryl. “Zeker nu heel wat gezinnen kiezen voor vakantie in eigen land en er is natuurlijk de soldenperiode. Voor ons en voor Valcke is het vooral van belang dat we de handel kunnen stimuleren wanneer mensen traditioneel iets minder kopen. Vandaar ook de korte periode waarin de bon geldig is. Als de regering enkele versoepelingen moet terugschroeven, wordt die periode natuurlijk uitgesteld.”

Meer dan 20 euro

Verder is het voor het familiebedrijf belangrijk dat het zowel de eigen medewerkers kan steunen alsook de lokale handelaars. “Bovendien hopen we via deze steunmaatregel onze medewerkers te inspireren om bij lokale handelaars iets meer te consumeren dan de waarde van de cadeaubon”, vertelt gedelegeerd bestuurder Carlos Valcke. “De ene zijn uitgave is de andere zijn inkomen. Met dit hefboomeffect hopen we de coronaschade aan de economie te beperken.” In totaal investeert Valcke achtduizend euro.