Update collectorwerken: Sint-Elisabethstraat afgesloten tot 31 augustus Christophe Maertens

09 juni 2020

12u31 0 Ieper In het kader van de grote rioleringswerken die momenteel in de stad bezig zijn, gaat de Sint-Elisabethstraat tot 31 augustus dicht voor het verkeer.

De collectorwerken in de Ieperse binnenstad zitten momenteel in de 3de fase. De belangrijkste update is dat momenteel de rioleringswerken in de Sint-Elisabethstraat bezig zijn. In de straat is geen verkeer mogelijk en ook parkeren lukt niet. De werken duren tot 31 augustus. Daarbij wordt ook het kruispunt van de Sint-Elisabethstraat met de Dehaernestraat afgesloten voor het verkeer. Het einde van die werken wordt voorzien rond 15 juni.