Uitzonderlijk: Britse koningin reikt medailles van de Orde van het Britse Rijk uit aan drie West-Vlamingen voor hun inzet herdenking WO I-gesneuvelden Christophe Maertens

13 september 2020

10u54 0 Ieper De Britse ambassadeur reikte in Ieper aan twee Ieperlingen en een Roeselarenaar een medaille uit voor publieke verdiensten bij oorlogsherdenkingen. Luitenant-kolonel Christophe Onraet en Erwin Ureel werden ‘member’ van de Orde van het Britse Rijk, terwijl Peter Slosse de titel van ‘officer’ kreeg opgespeld. “Zij zorgden dat het nalatenschap van miljoenen soldaten het respect en de eer kregen die ze verdienen voor hun heldhaftige zelfopoffering honderd jaar geleden.”

De Britse ambassadeur in België Martin Shearman kwam in het In Flanders Fields Museum te Ieper medailles van de Orde van het Britse Rijk uitreiken aan drie personen die uitermate behulpzaam zijn geweest bij het organiseren van verschillende oorlogsherdenkingen in West-Vlaanderen.

Luitenant-kolonel Christophe Onraet uit Ieper, voormalig militair commandant van de provincie West-Vlaanderen, kreeg de eer om Member of the Order of the British Empire (MBE) te worden, net als Erwin Ureel die al meer dan twintig jaar bijdraagt aan de oorlogsherdenkingen in en rond Ieper. Ook hij wordt ‘member’ van de Orde van het Britse Rijk. Peter Slosse, sinds 1987 hoofd van de toeristische dienst van Ieper, wordt Officer of the Order of the British Empire (OBE).

“Hare Majesteit de Koningin ging akkoord met onze nominatie van deze drie mensen”, aldus de ambassadeur. “Alle drie leverden ze uitzonderlijke prestaties tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018. Zij hebben ervoor gezorgd dat het nalatenschap van de miljoenen soldaten uit het toenmalige Britse Rijk het respect en de eer kregen die ze verdienen voor hun heldhaftige zelfopoffering honderd jaar geleden.”

“Luitenant-kolonel Christophe Onraet speelde een cruciale rol bij de succesvolle organisatie van de herdenkingsplechtigheden in West-Vlaanderen ter ere van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog”, zegt Group Captain Justin Fowler. “Zijn toewijding verzekerde dat alle evenementen, van de kleinste herbegrafenis van een recent gevonden soldaat tot de grootse plechtigheden die op televisie te volgen waren, feilloos georganiseerd waren met de perfecte balans tussen gevoel en militaire precisie. Luitenant-kolonel Onraet verleende hulp aan meer dan honderd plechtigheden in zijn periode als militair commandant van de provincie West-Vlaanderen. De herdenking van de Slag bij Passendale van juli 2017 en de Raid op Zeebrugge van april 2018 konden niet georganiseerd worden zonder zijn hulp.”

Erwin Ureel uit Roeselare heeft, aldus Justin Fowler, de laatste decennia onnoemelijk veel tijd gewijd aan het oprichten van monumenten voor Schotse, Ierse en Welshe soldaten in de Westhoek. “Volledige op vrijwillige basis is hij lid van verschillende herdenkingscomités. Het is onmogelijk om alle verwezenlijkingen van Erwin Ureel op te sommen. Enkelen ervan zijn de oprichting van monumenten voor de 16de (Ierse) en 36ste (Ulster) divisies van het Britse Leger in Wijtschate, het Schotse memoriaal dat in 2007 tijdens een ceremonie in aanwezigheid van 1.500 gasten werd onthuld, en de oprichting van het Welsh National Memorial Park in Langemark.”

Peter Slosse staat al meer dan dertig jaar aan het hoofd van de toeristische dienst van de stad Ieper. Hij hielp in die periode bij de organisatie van talloze herdenkingsplechtigheden. “Zijn eerste grote bijdrage leverde hij tijdens de 70e verjaardag van de Slag bij Passendale in juli 1987, en doorheen de jaren was hij van onschatbare waarde in het in leven houden van de verhalen van de Grote Oorlog”, aldus de Group Captain. “Tussen 2013 en 2017 speelde hij een cruciale rol in niet minder dan vier Britse koninklijke bezoeken aan Ieper, waarvan die van de 100e verjaardag van de Slag bij Passendage, met de komst van hunne majesteiten de Koning en Koningin der Belgen, hunne koninklijke hoogheden de Prins van Wales, de Hertog en Hertogin van Cambridge en eerste minister Theresa May, wellicht de meest memorabele was. Zonder Peters toewijding hadden deze evenementen nooit georganiseerd kunnen worden. Maar Peter Slosse speelt ook een belangrijke rol in de dagelijkse Last Postceremonie: hij pleegt constant overleg met de Last Post Association en onderhoudt de goede band met de stad Ieper.”