Uitvinder Leeuwentoren plant 700 bomen in Ieper: “Daarmee geef ik terug wat ik van de natuur afnam” Christophe Maertens

24 juli 2020

16u55 0 Ieper Stefaan Vanoplynes (33) uit Boezinge is de uitvinder van ‘Leeuwentoren’, een houten werpspel gebaseerd op het verhaal van de echte Leeuwentoren in Ieper. “Ik heb tot nu zo’n 8 ton hout nodig gehad om de spellen de produceren. Ik wil dat nu teruggeven aan de natuur door 700 bomen te planten.” Ondertussen stijgt het succes van het spel, want via een crowdfunding gaan er exemplaren richting de Arabische Emiraten en Amerika.

Twee jaar geleden bracht leraar Stefaan Vanoplynes het buitenspel ‘Leeuwentoren’ op de markt. Het spel is een mix tussen kubb en petanque en de naam verwijst naar de stenen Leeuwentoren op de vestingen van Ieper. “Ik wil met het spel de geschiedenis van die toren vertellen, want niet veel mensen kennen daarvan het verhaal.” De man, die les geeft aan het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint Michiels in Ieper, maakte de eerste 200 spellen in massief beuk. “Daarna volgden nog 1.000 exemplaren in rubberhout, wat duurzamer, veerkrachtiger en meer ecologisch is.”

Dubai

Om het spel voor de uitvinder betaalbaar te houden, startte hij een crowdfunding op. Wie een donatie deed, kreeg in ruil een exemplaar aan een voordeliger prijs. Via die actie zette het spel zijn eerste stappen in buitenland. “Ik kreeg bestellingen binnen vanuit Frankrijk, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Buiten Europa kan ik niet leveren omdat dat voor mij veel te duur is, maar via iemand die een transportfirma heeft in Duitsland belandde mijn spel in Dubai. En nu vertrekt er, alweer via een tussenpersoon, een exemplaar richting de Verenigde Staten.” Het spel wint ondertussen aan populariteit, ook omdat het een 8 op 10 kreeg van Bastiaan Nox, de grootste spellenrecensent van de Benelux.

Stadsbestuur

Stefaan wil nu iets terugdoen voor de natuur. “In totaal werd al zo’n 8 ton hout gebruikt om mijn spellen te maken”, aldus de uitvinder. “Ik wil dat nu teruggeven aan de natuur. Voor ieder verkocht spel wil ik een boom planten. Ondertussen zitten we aan 700. Ik ben in onderhandeling met het stadsbestuur over waar we de bomen en welke soort we zullen aanplanten. Wanneer het zal gebeuren kan ik nu nog niet zeggen, maar dat de bomen er komen is zeker. Met deze actie is de cirkel rond. Wat ik gebruikte van de natuur, keert terug naar de natuur.

Demo’s en workshops

Ondertussen vindt in augustus de tweede editie van het Belgisch Kampioenschap Leeuwentoren plaats aan restaurant De Voerman aan de Rijselseweg in Ieper. “Het kampioenschap stond eerder gepland, maar door corona moest alles worden uitgesteld”, zegt Stefaan. “We hebben de formule nu veranderd, zodat we in bubbels kunnen werken.” De eerste ronde wordt verdeeld over 4 avonden: dinsdag 4 augustus, woensdag 5 augustus, dinsdag 11 augustus en woensdag 19 augustus, met telkens acht ploegen per avond. Een ploeg bestaat uit minstens twee en maximum 4 spelers. De finale wordt gespeeld op zondag 23 augustus. “Op die manier hebben we nooit te veel volk op een moment samen en kunnen we, ondanks corona, dit jaar toch een Belgisch kampioen tronen.” Tussen de deelnemers niet alleen ploegen uit eigen provincie, maar ook uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In drie dagen tijd schreven zich 32 ploegen in en was het tornooi volzet. Ik heb zelfs ploegen moeten weigeren, dit had ik echt niet verwacht.” Om zijn spel nog wat te promoten geeft Stefaan vanaf nu ook demo’s, workshops en andere activiteiten met Leeuwentoren. Meer info via dit promotiefilmpje.