Uitslaande brand vernielt woning weduwe in mum van tijd Lieven Samyn

31 mei 2019

12u52 0 Ieper Een uitslaande brand heeft vrijdagochtend aan de Cocerulle in Ieper de halfopen woning van een alleenstaande vrouw volledig vernield. De aanpalende woning van de buren raakte ook beschadigd en is voorlopig onbewoonbaar. Er raakte niemand gewond.

Rond 9.20uur merkten de broers Michiel en Bram Van Bruwaene, die op het einde van een zijweggetje van de Pennestraat naast de getroffen woning wonen, vuur en rook op. “We wisten niet of de bewoonster nog binnen was, openden de deur en probeerden met brandblussers het vuur te blussen”, vertelt Michiel. “Maar het was onbegonnen werk. Door de hitte sprongen alle ramen stuk en sloegen de vlammen in een mum van tijd door de ramen en het dak. De hitte was enorm. Met emmers water uit onze vijver slaagden we er nog in te vermijden dat de vlammen via de haag naar onze woning oversloeg.”

Bewoonster Christine Cappelaere (65) was gelukkig niet in haar woning aanwezig. Ze paste even op de kinderen van de buren, die met spullen van haar en van zichzelf naar het containerpark trokken. Toen ze lawaai en knallen hoorde, zag ze zelf tot haar grote verbazing en shock haar woning al in lichterlaaie staan. Haar woning en inboedel is volledig vernield. Ze kan bij haar dochter terecht.

De brandweer van de zone Westhoek slaagde er in de aanpalende woning van Marnix Leroy en Nadine Dedeyster grotendeels te vrijwaren. “Toch is er ook bij ons heel wat schade”, aldus Marnix. “De vlammen en hitte deden de lichtkoepel achteraan de woning smelten waardoor ook het vuur en rook schade konden aanrichten”, aldus Marnix. Even leek het er op dat Marnix en Nadine vrijdagavond nog in hun woning zouden kunnen blijven maar dat bleek ijdele hoop. Het koppel zet zich actief in voor de opvang van Spaanse windhonden. “Gelukkig konden we nog één Spaanse windhond redden en meenemen”, aldus Marnix. “In januari deelde ook mijn broer Philippe in de brokken door een zware brand bij de buurman in de Zonnebeekseweg, nu is het mijn beurt. Doorheen de jaren hadden we al grote delen van onze woning gerenoveerd. Dat wordt gedeeltelijk herbeginnen, vrees ik.”

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Een branddeskundige zal die in opdracht van het Ieperse parket proberen te achterhalen maar makkelijk wordt dat niet aangezien alles is verkoold. De brandweer liet een onstabiele topgevel gecontroleerd omvallen.