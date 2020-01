Uitslaande brand vernielt tuinhuis met betonnen muren, woning gevrijwaard VHS

20 januari 2020

19u09 0

Langs de Boezingestraat in de Ieperse deelgemeente Elverdinge is maandagmorgen een tuinhuis uitgebrand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak van het gebouwtje. Dat was, in tegenstelling tot een traditioneel tuinhuis, niet volledig in hout opgetrokken. De muren in betonwand verhinderden dat de brand in de omgeving verwoestend kon uithalen. Er was dan ook geen gevaar voor de woning van de eigenaars. De brand ging wel gepaard met een flinke rookontwikkeling.