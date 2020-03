Uitslaande brand vernielt leegstaande appartementen in historische centrum van Ieper, ook waterschade bij skatewinkel LSI

22 maart 2020

01u18

Bron: LSI 59 Ieper In het centrum van Ieper zijn zaterdagavond de eerste en tweede verdieping van een historisch pand volledig uitgebrand. Er raakte niemand gewond. Door de bluswerken liep skatewinkel Area 51 op de gelijkvloerse verdieping heel wat waterschade op.

Iets over 22.30 uur liep bij de brandweer van de zone Westhoek de melding van de brand binnen. Het was buurman Hayder Khana die rook opmerkte. “Ik deed het raam van mijn appartement op de tweede verdieping open en zag de rook”, vertelt hij. “Ik belde meteen het noodnummer 112 en ging op de deuren van de andere appartementen in het gebouw bonken.” Een vijftal bewoners kon op eigen kracht het gebouw verlaten en sloeg op straat de bluswerken gade.

“Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren er al vlammen op de eerste en tweede verdieping van het leegstaande pand te zien en sloegen de vlammen ook al door het dak”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. Een deel van de Ieperse binnenstad kwam onder de rook te zitten. Het duurde dan ook even vooraleer het vuur onder controle was, maar de aanpalende panden konden gevrijwaard worden. In het getroffen pand woonde niemand. Er vielen dan ook geen gewonden. Skatewinkel Area 51 op het gelijkvloers liep door de bluswerken wel heel wat waterschade op. De buren mochten na het einde van de bluswerken naar hun woning terugkeren. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Vlaggetjes Gent-Wevelgem

Tijdens de bluswerken ondervond de ladderwagen van de brandweer lichte hinder van een kabel met vlaggetjes die ter gelegenheid van de voorziene doortocht van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem al in de centrumstraat was gehangen. Met een schroevendraaier kon de kabel uiteindelijk losgemaakt worden. Een triomfboog voor de wielerwedstrijd zorgde niet voor hinder.