Uitbater Poezelhoeve voor rechter: “Elke hond die uit zijn handen blijft, is een gelukkige hond” Christophe Maertens

09 september 2019

19u08 0 Ieper “Elke hond die uit de handen van de beklaagde blijft, is een gelukkige hond.” M.V., de voormalige zaakvoerder van de ondertussen over de kop gegane hondenkwekerij de Poezelhoeve, staat voor de rechter in Ieper voor een hele resem inbreuken op onder meer dierenwelzijn. De man, die nu op hetzelfde adres een nieuwe hondenzaak uitbaat, riskeert een verbod van 1 jaar op het houden van dieren.

Op de sociale media werd al langer opgeroepen om M.V, de uitbater van de Poezelhoeve in Boezinge, een halt toe te roepen. De man bleek het niet zo nauw te nemen met de wetgeving rond het fokken van honden. “Dergelijke broodfokkers kopen massaal jonge honden aan in Oost-Europa. Die zijn goedkoop, maar vaak ziek na de lange reis naar ons land. Bij broodfokkers zijn echter ook Belgische honden te vinden”, aldus meester Anthony Godfroid, advocaat van dierenrechtenorganisatie GAIA. De zaak in Boezinge was met heel wat niet in orde. Enkele voorbeelden: verkoop zieke honden, vuile onverzorgde honden en honden met vlooien. De beklaagde beschikte niet over een milieuvergunning of een erkenning om honden te verhandelen. Zo werd op een bepaald moment een mopshond vertrappeld door andere dieren. De zaakvoeder legde het beestje in een kartonnen doos in zijn kantoor en dacht dat het goed zo komen. Niet dus. Elke hond die uit de handen van die man blijft, is een gelukkige hond.”

Inge Demol uit Oostduinkerke kocht in mei 2018 een Duitse herder bij de beklaagde. “Toen ik thuiskwam, verloor Boyka plassen bloed. Mijn hond werd direct doorverwezen naar het dierenziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de hond vanbinnen letterlijk werd opgegeten door wormpjes. Hij had een levensbedreigende darmontsteking met inwendige bloedingen. Door een virus was hij fel verzwakt.” Inge stuurde foto’s door naar de beklaagde en belde hem verschillende keren. “Pas na een mail van de advocaat, kreeg ik de man aan de telefoon. Hij beloofde alles in orde te brengen, maar dat gebeurde niet. Boyka’s leven hing 3 dagen lang aan een zijden draadje. Hij zal levenslang last hebben aan zijn darmen en er moet nog een operatie gebeuren. Ik heb de verkoper gezegd dat ik naar de politie zou gaan, maar hij grapte dat weg. Ik hoop dat hij zijn straf niet ontloopt.”

Operatie

Elien Damen uit Waregem kocht op 17 september 2017 een Engelse Bulldog in de Poezelhoeve. “Die leek op het eerste gezicht in orde en ik ben er met mijn mama om geweest. Nog geen maand later begon de hond te piepen. Hij werd geopereerd aan een cherry-eye (een afwijking aan het oog, red.). Het dier kreeg parasieten en moest aan een baxter liggen. Op 10 oktober liet mijn hond het leven. Ik diende klacht in, maar ik heb het gevoel dat die man ons gewoon uitlacht.”

De openbare aanklager vorderde tegen de hondenfokker in totaal 6.000 euro en een verbod van 1 jaar op het houden van dieren, met een dwangsom van 250 euro per overtreding.

De raadsman van de beklaagde, meester Curd Vanacker, gaf toe dat er administratieve fouten waren gebeurd. “Maar het ging vooral om slordigheden, die man was wel degelijk ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, maar dan op een verkeerd adres”, aldus de raadsman. “Mijn cliënt was niet met alles in orde op vlak van dierenwelzijn, maar op een bepaald moment ontstond er een negatieve sfeer rond zijn persoon. Hij verkocht 850 dieren en daarvan werden er maar een viertal ziek. Hij zit in de hoek waar de klappen vallen, maar hij heeft een blanco strafblad.”

Ondertussen baat de man op hetzelfde adres een nieuwe hondenzaak uit: Just Baby Dogs. Volgens GAIA is dat opnieuw zonder erkenning. “Er is opnieuw een dossier geopend tegen de man, dus ik vrees dat we hem nog terug zullen zien”, aldus de openbare aanklager. Vonnis op 14 oktober.