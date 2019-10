Uitbater Poezelhoeve veroordeeld omdat hij regels voor kweken van honden aan zijn laars lapt Christophe Maertens

14 oktober 2019

16u03 2 Ieper “Elke hond die uit de handen van die man blijft, is een gelukkige hond.” M.V., de voormalige zaakvoerder van de ondertussen over de kop gegane hondenkwekerij De Poezelhoeve in Boezinge, werd door de Ieperse rechter veroordeeld tot een boete van 5.500 euro, waarvan een deel met uitstel, en een beroepsverbod van één jaar.

De uitbater van de Poezelhoeve werd voor de rechter gebracht voor een hele resem feiten tegen de dierenwetgeving. Op de sociale media werd al langer opgeroepen om M.V. een halt toe te roepen. De man bleek het niet zo nauw te nemen met de wetgeving rond het fokken van honden. “Dergelijke broodfokkers kopen massaal jonge honden aan in Oost-Europa. Die zijn goedkoop, maar vaak ziek na de lange reis naar ons land. Bij broodfokkers zijn echter ook Belgische honden te vinden”, aldus meester Anthony Godfroid, advocaat van dierenrechtenorganisatie GAIA.

Zieke honden

De zaak in Boezinge was met heel wat niet in orde. Enkele voorbeelden: verkoop zieke honden, vuile onverzorgde honden en honden met vlooien. De beklaagde beschikte over een milieuvergunning noch over een erkenning om honden te verhandelen. “Elke hond die uit de handen van die man blijft, is een gelukkige hond”, klonk het. De Ieperse rechter vond alle feiten bewezen en veroordeelde de man tot een boete van in totaal 5.500 euro, waarvan een deel met uitstel. Ook krijgt hij een beroepsverbod van een jaar opgelegd. Twee slachtoffers krijgen een schadevergoeding.

Manipulatief

Inge Demol uit Oostduinkerke haalde een Duitse herder bij de broodfokker. “Mijn hond Boyka lag na te zijn aangekocht meteen drie dagen in het ziekenhuis. Hij is nu in orde, maar hij heeft nog altijd last”, zegt Inge. “Ik vind de uitspraak een beetje dubbel. Ik vrees dat die man wel een manier zal vinden om honden te blijven kweken, onder een andere naam of zo. Hij was vroeger niet met alles in orde en hij bleef maar verder doen.” Inge zegt dat ze man leerde kennen via internet. “Ik ben dan bij hem op bezoek geweest en mijn hond zat bij hem in de tuin. Ik had echt niet in de gaten dat het om een broodfokker ging. Het was pas toen ik thuiskwam dat er plassen bloed onder tafel lagen. Die man komt heel sociaal over, maar hij is heel manipulatief.”

Parasieten

Voor Elien Damen uit Waregem verliep alles nog minder goed: haar hond die ze bij de broodfokker aankocht overleefde het niet. Elien plaatste een tatoeage op haar arm om het dier te herdenken. “Mijn Engelse Bulldog leek op het eerste gezicht in orde en ik ben er met mijn mama om geweest. Nog geen maand daarna begon de hond te piepen. Hij werd geopereerd aan een cherry-eye (een afwijking aan het oog, nvdr). Het dier kreeg parasieten en moest aan baxter liggen. Op 10 oktober liet mijn hond het leven. Ik diende waar ik kon klacht in, maar mijn gevoel was dat de fokker ons gewoon uitlachte. Ik ben aan de ene kant wel tevreden met de uitspraak. Het is enkel jammer dat de man geen levenslang verbod krijgt op het houden van dieren.”

“Ik ben positief dat de feiten zijn erkend”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Het is duidelijk dat de man de honden verwaarloosde en slecht verzorgde. Het toont aan dat hij niet bekwaam is om honden te kweken. Het is goed dat de slachtoffers een schadevergoeding krijgen. Ik heb een tip voor die man: stop met het kweken van dieren, ga aardappelen telen. Wat trouwens ook niet gemakkelijk is trouwens.“

Ondertussen baat M.V., weliswaar samen met iemand anders, op hetzelfde adres een nieuwe hondenzaak uit: Just Baby Dogs. Volgens GAIA is dat alweer zonder erkenning. “Er is opnieuw een dossier geopend tegen de man, dus ik vrees dat we hem nog terug zullen zien”, aldus de openbare aanklager tijdens het proces.