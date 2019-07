Uitbater hondenkwekerij Just Baby Dogs: “Sommige klagers hebben zélf niet voor hun honden gezorgd”



Christophe Maertens

09 juli 2019

19u08 0 Ieper De uitbater van hondenkwekerij Just Baby Dogs in Boezinge, die zich in september voor de rechter moet verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn, zegt dat hij er alles aan doet om in orde te zijn met de wetgeving.

M.V. kweekt naar eigen zeggen sinds 2013 honden. Tussen 2013 en 2016 gebeurde dat in Oost-Vlaanderen. “Daar werd nooit een overtreding vastgesteld”, zegt M.V. “In oktober, november 2016 werd een eerste overtreding in Ieper vastgesteld. We hebben er toen alles aan gedaan om in orde te zijn en hebben ook onze erkenning gekregen. Een half jaar later kregen we met de regelmaat van de klok controleurs over de vloer.”

“Vorig jaar hebben we ongeveer 700 puppy’s verkocht. Over 2 procent daarvan waren er klachten”, aldus de uitbater. “Dit jaar is onze doelstelling veel minder, omdat we het veel rustiger aan willen doen: minder rassen en kleinschaliger met een overstap op eigen kweek. Wij trekken ons op aan de mensen die wel tevreden zijn over onze dieren en er al meerdere hebben gekocht of er zullen kopen.”

Kennelhoest

De zaakvoerder stelt ook dat sommige klagers niet correct zijn. “Sommige mensen verwijten mij dat ik een broodfokker ben, terwijl ze zelf niet voor hun honden hebben gezorgd”, zegt M.V., die wel toegeeft dat er onlangs klachten waren over kennelhoest, een besmettelijke ontsteking van de voorste luchtwegen bij honden. “De mensen die klaagden, mochten naar onze dierenarts gaan. Nadien waren ze niet tevreden en hebben ze hun eigen dierenarts aangesproken. Sindsdien heb ik er niets meer van gehoord. Wij hebben een strak vaccinatiebeleid waar we ons aan houden”, aldus de uitbater. M.V. heeft een blanco strafblad en is dus nog nooit veroordeeld voor inbreuken op het dierenwelzijn.