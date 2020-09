Uit eten: Hotel Ariane in Ieper Christophe Maertens

09 september 2020

11u16 0 Ieper Het Hotel Ariane is niet enkel een plek waar je een bed vindt voor je verblijf in Ieper, de zaak beschikt ook over een mooie restaurant waar iedereen welkom is. We gingen eens langs en schoven mee aan tafel.

Bij ons bezoek worden we ontvangen door de immer vriendelijke gastvrouw Natascha Filliers, die ons een tafeltje toewijst. Onmiddellijk valt het plexischerm op tussen ons en onze buren. Coronaproof is alles dus wel. Direct volgt een andere geruststelling. Bij het neerzitten krijgt de ober door een collega in zijn oor gefluisterd dat iemand van ons glutenvrij eet. Fijn te horen dat het restaurant daar rekening mee houdt. We nemen een aperitief, mijn tafelgenoot een glas rosé, terwijl ik voor een trippel van De Plukker uit Poperinge kies. We krijgen ook een hapje.

Op de kaart staat een waaier aan gerechten, zoals een zomerse wok ‘Terre et Mer’ of een bouillabaisse royale. De klassieke zomertopper is een paella Ariane’, met kip, gamba’s, calamares, mosselen en chorizo. Na wat wikken en wegen gaan we voor het menu ‘Het beste van september’. Al vlug komt het voorgerecht ceviche van kabeljauw op tafel. Op zich ziet die er best lekker uit, ware het niet dat de vis nog deels is bevroren. We vergeten deze fout vlug en concentreren ons op ons tweede voorgerecht: zeetong ‘Veronique’, met muskaatdruif, pinot entre-deux-monts, girollen en pijnboompitjes. Op dat gerecht is niets aan te merken, het smaakt lekker. Ook het hoofdgerecht, wilde september-eend met een taartje van spitskool en walnoot, vlierbessensaus, mousseline van wortel en rammenas, is best oké. We roepen nog vlug eens naar de ober of we nog een glas rode wijn kunnen krijgen, voor het dessert: pruim verhit met rietsuiker. De dragonsiroop geeft een aparte smaak aan het geheel, maar slecht is het in ieder geval niet.

Tenslotte wordt ook bij de koffie aan mijn glutenvrije tafelgenoot gedacht. Uitgezonderd enkele schoonheidsfoutjes, was het best een fijne maaltijd in een leuk kader. Ideaal om daarna nog de stad Ieper in te duiken. Wie op tijd reserveert, kan tegen 20 uur de Last Postceremonie nog meepikken.

Gegevens:

Hotel Ariane, Slachthuisstraat 56 in Ieper, 057/218.218, reserveren kan online.

De menu ‘Het best van…’ kost 70 euro met twee voorgerechten, 52 euro met een voorgerecht.

De keuken is open elke weekdag zowel ’s middags als ’s avonds, in het weekend enkel op zaterdagavond. Bestellingen worden opgenomen tussen 12 uur en 14 uur en tussen 18 uur en 21 uur. Het restaurant blijft open tot 15 uur en tot 23 uur.

Onze score: eten: 7.5/10 Bediening: 7.5/10 en comfort 8.5/10