Twintig laureaten prijs Van Wonterghem-De Brabandere bekend: Stuk voor stuk mensen die zich tijdens deze coronatijden engageren voor hun medemensen”



Christophe Maertens

09 september 2020

12u29 0 Ieper “Stief wel bedankt!” De vaak stille krachten die zich in voorbije coronamaanden nog meer dan anders hebben ingezet voor hun medemensen in de regio Ieper, worden in de bloemetjes gezet met de Prijs Van Wonterghem–De Brabandere. Na een oproep om mensen voor te dragen, werden 20 laureaten geselecteerd, die elk 6.250 euro ontvangen.

“Wie is voor u een echte held in deze coronatijden en verdient daarvoor een stevige bedanking?” Met die vraag spoorde het Fonds Van Wonterghem-De Brabandere, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, mensen aan om kandidaten voor te dragen voor deze bijzondere editie van de gelijknamige Prijs. Het Fonds bekroont elk jaar een verdienstelijke persoon of groep mensen uit de Ieperse regio, maar vertienvoudigde naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Prijs dit jaar het budget tot 125.000 euro.

“Uit de 51 voordrachten koos een onafhankelijke jury 20 laureaten. Stuk voor stuk mensen die zich, vaak met risico voor hun eigen gezondheid, tijdens deze bizarre coronatijden bijzonder engageren voor hun medemensen”, aldus Johan Vandenbulcke en Luc Ghesquière, de twee Ieperse initiatiefnemers van het fonds. “De 20 laureaten hebben allen een groot hart voor anderen, maar de manier waarop ze zich inzetten verschilt, iedereen maakt daarbij gebruik van zijn of haar talenten.” De feestelijke prijsuitreiking is gepland op 20 november.

De 20 laureaten

• Ann Catteau, Leerkracht anderstalige nieuwkomers

In de coronatijd organiseerde Ann Catteau noodopvang voor kinderen in een moeilijke thuissituatie en ondersteunde ze leerlingen om hun schoolachterstand niet te hoog te laten oplopen.

• Bart Baro De Wispelaere

Bart Baro maakte zich verdienstelijk door verzamelde laptops, pc’s en smartphones te herstellen, opdat ze kunnen gebruikt worden in gezinnen van kansarmen met kinderen die deze toestellen nodig hebben, onder meer om onderwijs te kunnen volgen.

• Bart Man, directeur van woonzorgcentra Huize Zonnelied en Wintershove

Bart Man hielp vele woonzorgcentra met zijn volledig uitgewerkte idee voor het inrichten van bezoekersloges. Door zijn enthousiasme gaf hij andere woonzorgcentra inspiratie en vertrouwen om ermee aan de slag te gaan. Zo kregen bewoners snel(ler) de kans om hun dierbaren veilig te ontmoeten.

• Bruno Titeca, software engineer

Dankzij de technische hulp en kennis van Bruno Titeca kon de geloofsgemeenschap van de pastorale eenheid O.L.V. Van Vrede via livestream vieringen volgen vanuit de kathedraal van Ieper, zowel tijdens de Goede Week en op Pasen als iedere zaterdagavond.

• Christophe Ghesquière, diaken in priesteropleiding

Spontaan verdubbelde Christophe Ghesquière zijn vrijwillige inzet: vier dagen per week was hij te vinden in Home Vrijzicht. Een bemoedigend woordje, hulp bij de maaltijdzorg op de kamer of de postronde,.... niets was hem te veel.

• Francine Goudeseune, vrijwilliger Zonnegloed en Kind en Gezin

Naast haar vertrouwde vrijwilligerswerk bij dagverzorgingscentrum Zonnegloed en Kind en Gezin, naaide Francine Goudeseune in de coronatijd meer dan 300 mondmaskers voor meerdere instanties.

• Henri Menheere, jeugdwerker

Als bezieler van jongerenwerking Be You zette Henri Menheere het contact met jongeren online voort. Hij was vaak hun enige luisterend oor, en ervaarde veel onzekerheid en moeilijke thuissituaties (agressie, ruzies, hulpverlening die plots gedwongen stopgezet werd). Henri motiveert jongeren om buiten te komen en te sporten.

• Katrien Durnez, voedselbedeling vzw Op ‘t Spoor

De voedselbedeling was tijdens de lockdown geen sinecure. Katrien Durnez zorgde er voor de registratie van de vele nieuwe klanten en contacten met OCMW’s, zorg voor hygiëne en veiligheid, de organisatie van de bediening aan huis, aanspreekpunt voor de klanten tijdens de bedeling buiten.

• Kelly Rollé, diensthoofd zorg ‘Huize Sint-Jozef, afdeling Beatrijs’

Kelly Rollé, het diensthoofd van de zwaar door corona getroffen afdeling van Huize Sint-Jozef, heeft gevochten met al haar energie en het beste van zichzelf gegeven in de strijd om haar bewoners te beschermen en diegenen die ziek waren te genezen, ondanks het feit dat ze zelf positief testte.

• Luc Verbanck, anesthesist Jan Yperman Ziekenhuis

Luc Verbanck coördineerde de verdeling van oude laptops van het ziekenhuis naar de scholen in Ieper waar ze gebruikt worden bij de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Daarnaast speelde hij een grote rol in de snelle realisatie van het initiatief om 1600 faceshields te maken voor het JYZ en woonzorgcentra.

• Marianne Deygers, animatie in Wintershove

Jarenlang zette Marianne Deygers zich in, met al haar creativiteit. Toen ze tijdens de coronaperiode niet mocht werken binnen de muren, verzorgde ze optredens in de tuin van het woonzorgcentrum. Bewoners leefden aan het venster mee. Ook met het inrichten van de bezoekersloges, het tijdschriftje ‘Een opkikkertje’, creatieve cadeautjes, een telefoontje of briefje, .... bemoedigde ze bewoners en personeel.

• Marleen Coutigny, voedselbedeling vzw Op ‘t Spoor

Marleen Coutigny is de hulplijn voor klanten in nood. Zij organiseert de taken voor de wekelijkse voedselbedeling, waarvoor er in de voorbije maanden een toenemende vraag is. Ze is het aanspreekpunt, legt contacten met de voedselbank en allerlei donateurs, en leidt alles in goede banen.

• Marleen Dekeyne, Maria Supponen, Melissa Mommerency van Trefpunt4 vzw

Deze dames waren voor een aantal mensen van het centrum van Trefpunt4 vzw de enige houvast in deze nare periode, en konden voorkomen dat er een herval was in psychische ziekte. Tussendoor werden ze ingeschakeld in de wasserij van het arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2, voor opleiding in hygiëne voor de doelgroepmedewerkers en om zelf de besmette was te doen.

• Martine D’Hondt, Jan Yperman Ziekenhuis

Voor de collega’s van het operatiekwartier is Martine al langer ‘moetje’, en dit bewees ze opnieuw met haar niet aflatende inzet om ervoor te zorgen dat de veiligheid tijdens de operaties gegarandeerd was. En waar nodig gaat ze verder: zo zocht Martine voor een collega met een gehoorstoornis meteen uit hoe ze mondmaskers kon maken met een doorzichtige wand.

• Oliver Bonte, kinesist

Oliver Bonte, kinesist in het woonzorgcentrum St-Jozef in Ieper, wordt beschreven als ‘top gast’ en ‘zeer sociaal met het hart op de juiste plaats’. In het wzc, dat zeer hard werd getroffen door corona (16 overlijdens), deed hij niet alleen voort zijn werk, maar stond hij ook klaar voor allerlei andere taken. Daarbij schiet hij geweldig goed op met de bewoners, die het lastig hebben in hun isolement.

• Rosa Coulembier, voedselbedeling, vzw Op ’t Spoor

Dagelijks paraat als stille kracht van de voedselbedeling: Rosa Coulembier zet zich in voor het ophalen van voeding, alles klaarzetten, het poetsen van de winkel, het aan huis brengen van de pakketten… zij lost alles op. Zij doet dit met volle overgave sinds jaren en deed dit verder in de coronaperiode.

• Sylvianne Roetynck, arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2

Als teamcoach van Stuurkracht 2 loodste Sylvianne Roetynck het arbeidszorgcentrum en zijn doelgroepmedewerkers veilig door de coronacrisis. Dankzij haar niet aflatende bekommernis zijn er erg weinig mensen hervallen, kon de angst in het centrum onder controle worden gehouden en is de organisatie coronaproof en de werkomgeving veilig voor de medewerkers.

• Tania Detrez, vrijwilliger Jan Yperman Ziekenhuis

Aan het begin van de lockdown besliste Tania Detrez haar vrijwilligerswerk in het Jan Yperman Ziekenhuis even te stoppen. Maar al na twee weken kriebelde het weer en belde ze met de vraag of ze terug mocht komen, omdat de patiënten, hoewel ze geen COVID-19 hebben, toch nood hebben aan menselijk contact.

• Tom Provoost, vrijwilliger #IeperHelpt

Tom Provoost was één van de eerste vrijwilligers die zich aanmeldden via het coronaproject #IeperHelpt. Tom is professioneel kok in de lokale horeca. Hij heeft oa wekelijks gekookt voor verschillende leefgroepen in Vereniging Ons Tehuis (Bijzondere Jeugdzorg). Zo zette hij vrijwillig zijn professionele kennis en kunde in voor anderen.

• Wannes Beernaert en Robin Jonckheere

Robin Jonckheere nam het initiatief om het nummer ‘Oe Ist?’ van Brihang te gaan zingen voor kwetsbare jongeren en ouderen en daarna met hen te praten. Zo kwam hij in contact met Wannes Beernaert, die voor kwetsbare jongeren werkt met de vzw Uit de marge. Samen gingen ze concertjes doen: aan de deur bij kinderen en jongeren die het moeilijk hadden in deze crisis, voor de meisjes in Vereniging Ons Tehuis, voor de bewoners van het psychiatrisch ziekenhuis, voor de jongeren van jeugdwerking BeYou.