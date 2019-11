Tweetal pleegt reeks inbraken uit geldnood Christophe Maertens

28 november 2019

14u56 0 Ieper Voor de rechter van Ieper staan twee twintigers terecht voor een hele reeks inbraken en diefstallen. Ze pleegden de feiten uit geldnood. “Dan hadden we toch iets om te eten.”

Bij een van de inbraken, in juni 2018, ontdekte het slachtoffer dat zijn tv was gestolen. De man was zijn woning aan het verbouwen en leefde ondertussen ergens elders. Wel ging hij regelmatig langs. Op een dag merkte hij dat zijn deur kapot was gemaakt. Het was snel duidelijk dat hij inbrekers over de vloer had gekregen.

M.D. en S.T., beiden uit Ieper, moeten zich op de rechtbank van Ieper niet enkel verantwoorden voor de diefstal van de tv, maar ook voor inbraken en diefstallen bij onder meer de Chiro van Ieper, voetbalclub BS Geluveld, de voetbalkantine van Zonnebeke, de Steinerschool Koningsdale in Ieper, de schuttersgilde in Beselare en in panden van de stad Ieper.

Voorarrest

De twee beklaagden zaten enkele dagen in voorarrest, maar ze werden vrijgelaten nadat ze de feiten hadden bekend. Ze riskeren elke zes maanden cel.

M.D. hoopt echter op een werkstaf. “Die man pleegde de feiten in een periode dat hij het financieel heel moeilijk had”, aldus zijn raadsman. Ook kompaan S.T. pleegde de feiten om dezelfde reden – “We hadden dan toch iets” – en vraagt een werkstraf aan de rechter.

Teelt

De twee mannen riskeren nog een extra celstraf voor cannabisgebruik en teelt. Bij een huiszoeking werden op een zolder een paar weedplantjes gevonden. Ze zouden wat drugs aan elkaar hebben uitgewisseld. “Om elkaar uit de nood te helpen, niet om te dealen”, aldus de verdediging. Wel verklaren beide mannen nu geen drugs meer te gebruiken. Vonnis op 17 december.